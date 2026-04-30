六合彩50周年展览明起一连10日大馆举办 最早期彩票、退役搅珠机免费任睇

六合彩迎来50周年，香港赛马会明日（5月1日）起至5月10日将举办「六合彩50周年展览」，以「载梦．积善」为主题，展出最早期彩票、第三代六合彩搅珠机等物件；亦设模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片留念。展览每日早上11时至晚上7时，在中环大馆的「复式展室」举行。

马会表示，将推出两期50周年金多宝，志庆六合彩踏入金禧年。首期50周年金多宝将于5月2日（星期六）举行，估计头奖基金2.28亿港元，是历来最高头奖彩金，第二期金多宝资料容后公布。

六合彩透过奖券基金贡献逾300亿元

彩票合法化、规范化前，本港曾流行非法博彩「字花」，惟庄家容易操控开奖结果，亦引发沉迷和价务等问题。香港赛马会行政总裁应家柏在开幕礼表示，六合彩成立初衷是打击非法博彩，半世纪以来即使科技进步、非法赌博场所泛滥，六合彩仍屹立不倒守护社区，确保博彩需求用于造福社会。六合彩已透过奖券基金贡献超过300亿元，并向政府缴纳超过550亿元奖券博彩税，用于支持超过300家受惠机构及2.5万个项目，支援社会弱势。

应家柏又说，非法赌博正透过社群媒体，提供种类繁多的赌博游戏，瞄准本港市民，尤其年轻人，有需要携手行动应对，让马会透过合法渠道作出贡献，为社区创造价值。

孙玉菡：买六合彩能为社会做好事

劳工及福利局局长孙玉菡表示，六合彩已成为家传户晓的名字，而购买六合彩不但为每个人带来赢得奖金的希望，也为社会做了一件好事，「因为六合彩部分的彩池拨交奖券基金作福利用途，香港有需要帮助的老人、年轻人、病患、孤苦无依或有困难的人，均是我们福利照顾的对象，很多大家所见很好的社福项目，均依靠奖券基金支援。」

展望未来50年，他相信通过政府、社福界和香港赛马会三方联动合作，一定可以再用好香港独有的六合彩项目，既为大家继续带来欢乐和希望，也为社福界带来额外资源，帮助有需要的人。

展出1970年「政府奖券」、1975年「多重彩」彩票等

展览展出由香港赛马会名誉遴选会员邓思高捐出的多张早期彩票，包括1970年「政府奖券」、1975年「多重彩」彩票及1976年未使用的六合彩彩票，让参观者了解彩票走向合法化、制度化与现代化的进程。

为打击非法赌博，政府1962年推出「政府奖券」，首期「政府奖券」头奖奖金达68.48万港元，约相当于978,285件（0.7元/件）点心，于当时是庞大金额。

香港奖券管理局1975年成立，委托马会推出「多重彩」（六合彩前身），当时每注10元，参加者需从14个号码球按正确次序选出6个号码，方可中奖，即中奖机率约216万分之一。隔年1976年，六合彩正式诞生，初期每注两元，36个号码搅出6个号码（不包括特别号码）。时至今日，六合彩演变成从49个号码搅出6个号码（不包括特别号码）。

值得一提是，马会1985年推出电脑票，并首次推出「金多宝」。「金多宝」首次推出时有11人中奖，至今有39个头奖幸运儿。

第三代搅珠机 唯一曾在两间电视台亮相

展览另一焦点展品，是由1994年至2010年，服务香港16年的「第三代六合彩搅珠机」。香港赛马会博彩产品策略部主管李家朗介绍指，这16年间香港「有高有低」，「是唯一曾在两间电视台亮相的搅珠机。1997年回归金多宝最多人中奖，也是这部幸运的第三代搅珠机带给大家」。参观者可在展览中，与这部退役搅珠机拍摄即影即有照片留念。

展览亦将优先发售六合彩50周年纪念商品，其中六合彩号码球公仔匙扣（68元/个）及六合彩号码球减压公仔（128元/个）更为展览独家，售完即止。非展览独家商品将由本月17日起，在指定场外投注处的「马场有礼」专柜、「马场有礼」门店及网店正式公开发售。

记者：萧博禧

摄影：何君健