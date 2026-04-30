涉起底前商会成员 华企业家总商会创会主席获裁罪脱 官：不能排除由他人上载

49岁会计师兼「全球华人企业家总商会」创会主席陈俊民，涉嫌前年8月在商会网站上传片段，当中含有一名前成员的姓名、身份证号码、教育背景及父母姓名等。陈早前否认未获当事人同意披露其个人资料造成伤害罪，经审讯后今于东区裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官林子康表示，控方无法证明被告自行、指示、授权及容许他人上载片段，法庭不能排除片段在被告不知情下被其他人上载。

官信被告片段在不知情下被上传

林官裁决时指，事主X的证供无直接提及是谁上载片段，或指出被告作为商会的创会主席及董事会成员，会负责商会网站的运作。甚至X的证供反映网站是由执委会营运及更新，而执委会工作是自愿性质，并非听令董事会。因此林官认为，X的证供并不支持被告亲自披露，指示或容许他人上载片段的说法。

被告供称他及董事会没有网站的登入资料，而拍片是为了向商会成员澄清X当时作出的不实言论。被告表示片段仅是备用，原本会在会议上播放，或之后发放予传媒，但最终未有举办会议。被告否认上载，或授权任何人上载片段。林官信纳被告证供，认为有可能片段在被告不知情下被上传；控方无足够证据证明被告作出披露、指示或授权他人上载片段，因此裁定罪名不成立。

惟林官直言被告选择拍摄影片，即使只作备用，亦是「相当唔理想同不智」。

被告陈俊民，被控于或约于2024年8月7日在香港，在未经资料当事人即男子X的相关同意下，披露X的个人资料，即其中英文姓名、照片、香港身分证及回乡证号码、出生日期及地点、住址、电话号码、教育背景及父母姓名，意图导致X蒙受指明伤害，或罔顾该等披露是否会或相当可能会导致X蒙受指明伤害，而该披露导致X蒙受指明伤害。

案件编号：ESCC1465/2026

法庭记者：雷璟怡