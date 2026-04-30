消委会｜12款踏台承重、防滑安全大检测！逾9成未达欧洲标准 $329折叠3级踏凳总评获5分

消委会测试｜踏台是家居常用工具，但其安全性绝不能忽视。消费者委员会（消委会）对市面12款踏台进行安全测试，结果发现逾9成样本在设计、尺寸或物料上未能完全符合欧洲标准，部分样本更在承重测试中出现破损。

逾9成样本设计及尺寸未达标

是次消委会测试参考欧洲踏台标准EN 14183，涵盖8款可折叠1 级至 3 级可折叠踏台，售价介乎$69至$999，4款2 级不可折叠踏台，售价为$85 至$176。尽管有5款产品总评达4.5点或以上，但测试显示仅得售价$329元的PHL「多功能踏凳附工具箱」完全符合欧洲标准的设计与尺寸要求，其余11款均存在安全隐忧。

在梯级间距方面，欧洲标准要求梯级的间距不应超过250毫米，而各梯级应均匀排列，梯级间距之间的偏差不应超过2毫米。测试显示，有3款1级踏台及1款2级踏台的梯级间距超出标准上限（250毫米），另有6款样本的梯级间距之间所量得的偏差多于2 毫米，或会增加使用者因步距不均而跌倒的风险。

踏台的梯级和平台应有足够的阔度和深度，让使用者的双脚能平稳站立。欧洲标准要求平台的阔度不应小于 300 毫米，深度则应介乎 200 毫米至 600 毫米；各梯级的阔度 不应小于 250 毫米，深度则不应小于 80 毫米；测试结果显示，1款样本的平台深度只有188毫米及4款样本的梯级阔度不足，影响站立稳定性。同时，有5款样本的支脚倾斜角度超出标准范围，可能在使用时导致不稳。

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除了尺寸规格，物料与结构强度也是本次消委会测试的重点。测试发现，1款样本的铝制部件厚度未达标准（1.20毫米），3款样本的铰链连接不够稳固，2款的钢铰链销直径则略低于标准（5.0毫米），这些都可能影响踏台的耐用性及安全性。

在防滑性能方面，虽然有1款样本的平台表面缺乏防滑设计，不符合相关标准要求，但在防滑性能测试中，全部12款样本均表现满意，摩擦系数符合标准要求。

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踏台承重能力是安全关键。消委会根据欧洲标准，采用2,600牛顿（约260公斤）的力度对样本进行垂直静载荷测试。测试结果显示共有5款样本未能通过此项严格测试。

其中，天马TENMA「便携式折叠踏22」和潮族居家用品「多用梯椅Ladder Stool」两款样本在测试期间直接出现破损；另外BIG RHINO Kikerland 「Folding Stool」、POLYWISE「31cm止滑折合椅」和Snoopy「Step Chair(L)」三款样本在测试后，其平台出现超出标准上限的永久变形。这显示即使部分产品声称有高承重量，在极端情况下仍可能构成危险。消委会亦发现有2款样本未有提供最高承重资料，部分产品则欠缺清晰的中英文使用说明。

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消费者选购及使用安全建议

根据是次测试结果，消委会提醒市民，选购及使用踏台时应注意以下事项：

选购检查 ：仔细检查产品结构是否坚固，开合是否顺畅，并细阅标签以确认其可用作踏台。

：仔细检查产品结构是否坚固，开合是否顺畅，并细阅标签以确认其可用作踏台。 使用前准备 ：阅读说明书，了解最大承重等资讯，并检查踏台有否损坏、变形或生锈。

：阅读说明书，了解最大承重等资讯，并检查踏台有否损坏、变形或生锈。 安全使用 ：必须在平坦干爽的地面使用，双脚平放于平台上。搬运物件时，确保体重连同负重总和不超过其最大承重。

：必须在平坦干爽的地面使用，双脚平放于平台上。搬运物件时，确保体重连同负重总和不超过其最大承重。 妥善收藏：存放于阴凉干燥且儿童无法触及的地方。

海关已就消委会转介的资料跟进，并重申在港出售的消费品必须符合《消费品安全条例》的「一般安全规定」。

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