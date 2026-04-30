教车师傅牌｜5.11早上9时接受申请  合共332个名额分三组别 抽签决定7月考试

为应付市场对驾驶训练需求，运输署公布，将由5月11日上午9时起接受申请新私人驾驶教师执照共332个，5月29日下午5时截止，驾驶教师考试预计最快于7月展开。

运输署发言人表示，已完成私人驾驶教师执照的定期检讨，并详细检视学习驾驶人士对私人驾驶教师驾驶训练的需求。这次按机制签发新执照旨在确保私人驾驶教师供应充足，以应对驾驶训练的需求，同时维持市场竞争。

七成半属公众配额 供合资格公众申请

新增的332个执照中，约七成半（248个）属于「公众配额」，供合资格公众申请；其余84个则为「驾驶教师配额」，供持有其他组别牌照的师傅、指定驾驶学校及专营巴士公司现职师傅等申请。

按车辆组别划分，新牌照分配如下：

第一组别（私家车及轻型货车）： 共214个（160个属公众配额）

第二组别（公共小巴、私家小巴、公共巴士及私家巴士）： 共50个（37个属公众配额）

第三组别（中型货车、重型货车及挂接式车辆）： 共68个（51个属公众配额）

申请「师傅牌」有何资格？

1. 在紧接申请的日期之前一直持有私家车及轻型货车的有效正式驾驶执照最少三年（(GP1) 组别一：私家车及轻型货车）

2. 在紧接申请的日期之前起计过去五年内没有就《道路交通条例》（第374章）第36、36A、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1) 或39S条所订的罪行被定罪

3. 持有香港永久性居民身份证

申请需注意要点：

申请人可于运输署网页下载各组别及配额的「申请人须知」，详细了解不同配额的申请资格，按自身情况递交相应申请；

在5月11至29日期间，使用已启用数码签署功能的「智方便+」帐户或有效数码证书，经指定网上平台填写及递交网上申请表格。未登记「智方便+」的申请人应尽早办理。接获申请后，申请人将收到短讯确认申请编号；

申请人须符合相关组别及配额的申请资格，同一组别（不论公众或驾驶教师配额）只可递交一份申请。逾期递交者将不受理；

如申请超出个别组别及配额拟发出的执照数目，运输署将抽签决定处理申请先后次序（详情另行公布），按序核实申请人的资格及安排参加驾驶教师考试；

考试日期：