五一黄金周｜中西建筑典故成特色 文化深度游受追捧 内地客：值得花时间细细感受

【五一黄金周/文化深度游/内地旅客/中西历史建筑】随着疫情后旅游模式的转型，香港入境游正逐渐由「购物＋传统景点」走向「文化深度游」体验，不少旅客开始追求当地文化与历史建筑的探索。有旅行社负责人表示，内地五一黄金周临近，访港内地客的焦点已不再局限于金舖与药妆店等，而是将目光投向了中上环、湾仔及深水埗等充满历史底蕴的地区，掀起一股中西历史文化深度游的热潮。有内地游客表示，香港的中西历史建筑与民俗文化是吸引他们来港的原因之一，希望能有更多机会探索香港的文化地标，体验最真实的香港文化。

旅行社 : 五一黄金周生意料增至少10% 大部分旅行团属深度游

太子旅游经理林炳成接受《星岛》专访时指出，今年五一假期的生意前景乐观，预计比去年同期增长约10%至15%，目前已有30至40个旅行团，并持续有新团报名，大部分旅行团都是深度游行程，包括游览香港历史古迹等。一般团费介乎2000至4000港元，行程为3至4日，高端团则可达1万多港元，涵盖更多特色活动。团费方面，他指，由于五一并无烟花表演，在欧美及亚太区亦非大型节日，本港酒店价格未有飙升，因此暂时未有加价，之后会视乎市场情况再作调整。

林炳成表示，现在的内地游客，特别是年轻一代，对香港的历史古迹展现出极为浓厚的兴趣。香港保留大量历史建筑，结合中西式风格，这在内地相对罕见，「游客不单止打卡，更多是想听背后的文化故事，内地同胞希望深入了解香港，而港人亦渴望认识内地文化，形成双向交流。」他提到，五一来港旅行团中亦有不少研学团，「许多学生都想认识更多香港的历史，他们会主动追问建筑背后的历史由来，渴望了解香港所经历的各种变化」。

「权力地标与古迹光影」 行程深受内地客欢迎

对于游客而言，山顶、星光大道等传统景点不再是唯一选择，旅行社亦随之推出愈来愈多深度游路线，林炳成举例指，其中一条行程主题为「权力地标与古迹光影」 的路线近来深受内地旅客欢迎，行程带领旅客穿梭于中环的金融心脏和历史腹地，既有殖民时代的典雅建筑，亦有现代的摩天大楼，包括圣约翰座堂、法国传道会大楼、荷李活道和文武庙等，「不少内地年轻游客对求签与香港民间信仰亦深感好奇，认为这是一种独特的本土文化。」

内地客对香港街景赞不绝口 形容有「古朴又繁华」美感

在历史建筑林立的中上环街头，多位旅客亦表达了对香港文化历史深度游的兴趣。来自甘肃的耿女士首次访港，她对香港的街景赞不绝口，形容这里给人一种「古朴又繁华」的美感。她表示，香港有许多不同的古迹，街道与她小时候成长的环境有些相似，勾起了心底的怀旧情怀，「这里的街景像极了我们80年代时的感觉，但又比那时候更繁华、更有活力。」她特别留意到香港每栋建筑之间的距离都很近，认为这是「寸土寸金」下的独特文化现象，值得花时间「走走停停」去细细感受。

来自上海的罗小姐在港逗留一周，期间游览了维多利亚港等地标，听闻文武庙颇具名气，遂特意前往参观。她表示，香港的古建筑不仅展现浓厚的南粤文化特色，而且保存及维护良好，与内地「按朝代划分」的建筑风格有所不同。她指，过去来港多是感受香港现代化的一面，对文化古迹并未深入了解，这次旅程让她对香港历史建筑产生兴趣，「现在更希望透过文化深度游，认识香港的历史与知识。」

两位来自浙江的旅客黄小姐与王小姐表示，她们透过社交平台规划行程，发现香港的历史建筑别具风味。虽然中上环一带地势起伏，路况较复杂，但这种探索未知的过程正是深度游的乐趣所在，亦希望未来有更多时间探索香港的文化地标，体验香港生活文化。

记者：蔡思宇

摄影 : 卢江球