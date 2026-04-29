涉要求家长销毁贪污证据 蔡章阁中学助理校长脱妨碍司法公正罪 官指控方未能证明在港犯案

厂商会蔡章阁中学助理校长前年安排男学生入读中二时怀疑贪污，其后涉嫌相约家长于内地酒店碰面，要求销毁贪污证据，干扰廉署刑事调查，2人一同被控妨碍司法公正罪。涉案家长早前承认妨碍司法公正罪，录取口供指证助理校长，押后判刑。助理校长昨否认控罪受审，暂委裁判官潘定邦今于屯门裁判法院裁决指，助理校长离港前未曾向家长谈及删除讯息事宜，控方未能证明其在港犯案，遂裁定其妨碍司法公正罪脱。

未能证明在港有提删除讯息事宜

潘官今裁决指由于38岁学生家长蔡钰证供中，有关与蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹商讨删除讯息的内容不够清楚深入，只能证明2人讨论过一些事情，未能证明孔少丹建议蔡钰删除信息以及达成协议。潘官续指加上蔡钰同意，2人在深圳会面前只曾在微信中谈及交收书本和用膳，不知道到孔少丹席间会提及转帐1万元的事宜。潘官认为控方未能证明孔少丹在香港向蔡钰发讯邀约时曾讨论控罪中的作为，遂裁定孔少丹妨碍司法公正罪脱。

官曾提醒控方需否更改控罪详情

潘官昨日开审前曾指，留意到根据控方案情孔少丹与蔡钰于香港相约到深圳共晋晚餐，在深圳期间销毁及干扰涉案资料，因此犯案行为在境外，要考虑法庭有否司法管辖权。潘官另提醒控方需否更改控罪详情，删去「在香港」并加上「串谋」来配合案情。辩方资深大律师陈永豪表明反对更改控罪详情，指2名被告共同被控，而非被控串谋罪，根据控方案情2人在内地犯案，控方没有可能证明被告在香港犯案，孔少丹亦从未删除过涉案资料。陈永豪续指蔡钰早前已承认相同控罪，控罪详情不多不少，控罪框架不应直至如今才重大更改。控方索取法律意见后决定不更改控罪，援引终院案例指法庭可宏观案情断案。

蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹与38岁学生家长蔡钰同被控1项妨碍司法公正罪，被控于2024年9月12日在香港作出一项有妨碍司法公正倾向的作为，即销毁或干扰廉政公署就蔡钰被指称贪污而进行的刑事调查的资料。蔡钰早前认罪，保释候判。

案件编号：TMCC2001/2025

本报记者