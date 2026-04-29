Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉要求家长销毁贪污证据 蔡章阁中学助理校长脱妨碍司法公正罪 官指控方未能证明在港犯案

社会
更新时间：18:31 2026-04-29 HKT
发布时间：18:31 2026-04-29 HKT

厂商会蔡章阁中学助理校长前年安排男学生入读中二时怀疑贪污，其后涉嫌相约家长于内地酒店碰面，要求销毁贪污证据，干扰廉署刑事调查，2人一同被控妨碍司法公正罪。涉案家长早前承认妨碍司法公正罪，录取口供指证助理校长，押后判刑。助理校长昨否认控罪受审，暂委裁判官潘定邦今于屯门裁判法院裁决指，助理校长离港前未曾向家长谈及删除讯息事宜，控方未能证明其在港犯案，遂裁定其妨碍司法公正罪脱。

未能证明在港有提删除讯息事宜

潘官今裁决指由于38岁学生家长蔡钰证供中，有关与蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹商讨删除讯息的内容不够清楚深入，只能证明2人讨论过一些事情，未能证明孔少丹建议蔡钰删除信息以及达成协议。潘官续指加上蔡钰同意，2人在深圳会面前只曾在微信中谈及交收书本和用膳，不知道到孔少丹席间会提及转帐1万元的事宜。潘官认为控方未能证明孔少丹在香港向蔡钰发讯邀约时曾讨论控罪中的作为，遂裁定孔少丹妨碍司法公正罪脱。

官曾提醒控方需否更改控罪详情

潘官昨日开审前曾指，留意到根据控方案情孔少丹与蔡钰于香港相约到深圳共晋晚餐，在深圳期间销毁及干扰涉案资料，因此犯案行为在境外，要考虑法庭有否司法管辖权。潘官另提醒控方需否更改控罪详情，删去「在香港」并加上「串谋」来配合案情。辩方资深大律师陈永豪表明反对更改控罪详情，指2名被告共同被控，而非被控串谋罪，根据控方案情2人在内地犯案，控方没有可能证明被告在香港犯案，孔少丹亦从未删除过涉案资料。陈永豪续指蔡钰早前已承认相同控罪，控罪详情不多不少，控罪框架不应直至如今才重大更改。控方索取法律意见后决定不更改控罪，援引终院案例指法庭可宏观案情断案。

蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹与38岁学生家长蔡钰同被控1项妨碍司法公正罪，被控于2024年9月12日在香港作出一项有妨碍司法公正倾向的作为，即销毁或干扰廉政公署就蔡钰被指称贪污而进行的刑事调查的资料。蔡钰早前认罪，保释候判。

案件编号：TMCC2001/2025
本报记者

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
4小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
5小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
5小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
10小时前
19万买中山车位！港爸疑中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮
19万买中山车位！港爸中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
影视圈
5小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
2小时前
逸华律师行涉嫌涉及「碰瓷党」事件，并在调查中发现初步证据显示可能存在不诚实行为及／或违反《律师帐目规则》。
林逸华律师行卷「碰瓷党」指控 律师会：有理由怀疑涉不诚实行为 委任律师事务所介入
社会
5小时前
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
10小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
00:59
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT