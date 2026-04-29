审计报告｜偏远乡村光纤计划涵盖380村竟变235村 15% Wi-Fi热点「失踪」

通讯事务管理局办公室管理的「扩展光纤网络至偏远地区乡村资助计划」，计划耗资7.744亿元，已有99%乡村完成网络连接。新一份《审计报告》指出，通讯办在计划初期的估算极度失准，计划涵盖乡村数目由最初估计的380条，大幅下调38%至最终的235条；受惠村民人数亦由17万人下调至11万人，误差达35%。

最长项目历时达58个月完工

工程推行方面，在已完工的225条乡村中，48条（21%）需时超过4年才完工。报告举例，部分个案因网络终端点涉及私人土地而遭村民反对，或是在动工后才发现地下布满水管、电缆等公用设施，导致工程申请需多次修改，最长的一个项目历时达58个月才完工。此外，通讯办管理亦被指过于被动，有11项工程更改申请是在完工后3至428天才获批准，行政程序严重滞后。

235乡村中93条从未获选进行实地视察

报告又揭示通讯办在监督固网商方面表现松懈。自计划推行以来，通讯办进行了122次每月实地视察，但视察地点竟然全部由固网商建议，缺乏独立抽查机制。结果在235条乡村中，有93条（39%）从未获选进行实地视察，令通讯办无法核实工程真实进度与质素。

报告指，固网商承诺提供的免费Wi-Fi服务质素极差，令村民不满。审计署于今年初实地抽查发现，75%的Wi-Fi热点位置没有张贴任何免费服务标志；15%地点根本找不到热点；在能找到热点的地方，有30%完全侦测不到讯号，另有10%能连线但无法接达互联网。署方又指出，合约中完全没有订明Wi-Fi的最少运营期、服务时间或维护水平要求，导致服务形同虚设 。此外，通讯办亦未能在网站发布各项目额外服务承诺资料，资讯透明度严重不足。

招标工作较原定计划延迟5至6个月

行政管理层面，审计署指出，招标工作较原定计划延迟5至6个月，且竞争性不足，其中一个项目甚至在首轮招标中无人问津。为引入竞争，合约规定获资助的固网商须开放至少一半光纤容量予其他营办商免费使用 ，但截至2025年底，6个项目中仅有2个（33%）达成网络容量协议，其余4个项目协商两年半仍未有成果。

审计署建议通讯办加强工程监管、制订更严格的实地视察指引、确保Wi-Fi热点运作正常并公开位置，以及在计划结束后进行整体成效检讨。通讯事务总监表示同意审计署的所有建议，并承诺会采取措施优化管理工作。