审计报告｜树木办塌树监察存漏洞 57%事故无报告 有个案延误86个工作天始通报

审计署揭发树木办统筹全港约170万棵政府土地树木出现监管漏洞，指政府目前采用「综合管理方式」，由发展局辖下的树木办统筹，分配予40个部门负责具体护养。审计署发现树木检查的专业水平令人质疑，「个别树木风险评估」的不合规个案的百分比由2021至22年度的8%，大幅增加至2023至24年度的38%，「树群检查」的不合规率亦由16%上升至30%。

涉伤亡个案平均延误近一个月汇报

在监察塌树事故方面存在显著漏洞，审计署抽查2024年100宗政府土地上的塌树个案，发现57%事故没有提交塌树报告，且缺乏理据支持。而在已提交报告的个案中，部分涉及伤亡的严重事故，在事发后4至86个工作天，即平均27个工作天后才向树木办汇报。

未订协议前已付870万行政费 见习生退出率达36%

推动人才培训方面，城市林务发展基金的运作亦被指存在行政缺陷。发展局直接委托建造业议会管理见习生计划，但审计署发现局方在未与议会签订正式协议的情况下，便让其展开筹备工作，直至2025年8月双方仍未订立正式协议。而截至2025年4月，局方支付予建造业议会的行政费用高达870万元，占该计划总开支的32%。审计署批评局方未有设定行政费上限，亦无相关理据记录；见习生计划的中途退出率高达36%，受惠人取录人数亦普遍低于年度目标。

科技应用方面，发展局曾进行为期3年的倾斜感应器研究，于2024年建议扩大应用。但报告指出，截至2025年4月，原来用于研究的8,000个感应器已停止使用，亦未有在更多树木上安装新感应器，科技研发进度缓慢。

逾3成人员注册续期申请于截止日期后始提交

人员注册制度方面，发展局处理申请亦出现延误。约有138宗注册申请在收到资料后平均耗时3个月才发出通知，部分更长达一年。同时，有3成以上的续期申请是在截止日期后才提交。

审计署建议发展局应加强「树木管理通用平台」的资料验证，确保部门按指引检查，并严格监察塌树报告的提交情况，并应检视基金的行政费用水平，控制公帑支出，并加快将先进科技结合至树木管理工作中。发展局局长同意审计署的所有建议。

记者：曾伟龙

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