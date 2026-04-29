审计报告︱美化工程报价相差逾20倍 路政署解释工程性质和范围有不同

路政署负责维修保养辖下公共道路及附属道路设施，包括道路构筑物。审计署发表新一份审计报告，当中就路政署保养道路构筑物的工作作审计，当中发现有755个道路构筑物因届每10年而须作主要检查，但有1.5%未获安排进行须深入检查；而在美化工程报价计算的单价差距亦显著，介乎每平方米165元至 3,429元，相差逾20倍。

电子系统数据揭示755个构筑物未获安排深入检查

审计署分析电子化保养管理系统内有关 2831条行车天桥、地下行车道、行人天桥和行人隧道在 2022年4月至2025年9月期间的检查计划，发现11个(0.4%)道路构筑物未获安排在该段期间进行须每两年作近距离目视检查的一般检查，755个道路构筑虽已届每10年而须作主要检查，但未获安排深入检查。

例行检查间隔过长 20次超出7个月上限

同时亦发现，根据合约条文，承建商应规划和编排检查道路构筑物，以达到两次每六个月的定期检查之间，或一次每六个月的定期检查和一次一般检查或主要检查之间相隔 5至 7个月。审计署留意到，在获安排于该段期间进行的13,165次例行检查中，有 20次(0.2%)的检查日期与前一次检查相隔超过 7个月，介乎8至12个月。

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作为政府治理地区工作的一部分，为改善环境衞生和美化市容，路政署于2024和2025年于全港18区36条行人天桥／行人隧道进行翻新和美化工程。示意图。政府新闻处影片截图

逾千损毁项目未完成维修 部分缺到期日记录

审计署分析在电子化保养管理系统记录内，承建商在 2025年4月至9月期间对 2 831条行车天桥、地下行车道、行人天桥和行人隧道进行例行检查时发现的10,185个损毁项目，截至2025年12月31日，有1859个(占10,185个的18%)损毁项目的维修工作仍未记录为已完成；257个损毁项目的维修到期日及／或维修完成日没有记录于电子化保养管理系统内。

美化工程报价差异逾20倍 审计署建议纳入定价表

审计报告亦指出，作为政府治理地区工作的一部分，为改善环境衞生和美化市容，路政署于 2024和2025年于全港18区36条行人天桥／行人隧道进行翻新和美化工程。就当中 16条行人天桥／行人隧道，由于道路维修工程合约订明的工料定价表没有载列部分工程细项的适用定价，因此邀请了分判商作出报价，审计署发现按分判商的报价计算的单价差距显著，介乎每平方米 165元至3,429元，相差逾20倍。

路政署回应指，出现显著差距是由于美化工程的性质和范围各有不同。审计署建议路政署审慎评估美化工程采用的非表列定价的合理性，考虑在适当情况下把美化工程的常用项目纳入日后的道路维修工程合约工料定价表内。

