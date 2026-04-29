审计报告｜揭社创基金提供已填评分计分纸评核项目 99%申请审批延误

审计署发表最新一份审计报告，对「社会创新及创业发展基金」的运作进行全面审查。报告质疑社创基金在委聘协创机构时的评审程序，自2015年3月起至2025年12月为止，社创基金专责小组共委聘了3批协创机构，每批各委聘了4间协创机构，但署方发现，秘书处在进行文件评审时，并非使用空白计分纸，而是向委员分发已预先填写初步评分的表格。在14名评审委员中，仅有3人交回计分纸，秘书处在未经进一步确认的情况下，竟直接采纳了其余10名未回复委员的「初步评分」。

99.5%申请未能在91天时限内获批

基金的申请处理进度亦被指极其缓慢，在2023年10月至2025年12月期间共218宗获批申请中，竟有217宗（99.5%）未能在91天的指示性时限内获批，平均延误37天；另有87%的个案未能在时限内签订资助协议，个别个案甚至在批准后超过180天才签署协议。而在第三批「创新计划」的1,749宗申请中，高达85%的申请被拒绝，主因是申请资料不全或缺乏明确计划，显示当局对申请要求的支援不足。

监察获批项目方面，报告指出，基金的资讯系统（SIEFIS）自2024年6月起因保安问题暂停运作，导致协创机构无法上载报告，只能改用电邮提交，系统内的项目资料亦因此长期未有更新。

审计署批评部分专责小组委员的责任感低落。资料图片

部分个案逾期1年交营运与财务报告

审计调查发现，协创机构逾期提交的营运与财务报告比例高达49%，平均逾期61至76天，部分个案甚至逾期超过一年。而「友智识」长者数码共融计划中，全部12间受委任机构均未能达到部分主要表现指标。无论是服务人次、支援点服务节数或培训活动数目，所有机构均全线「未达标」，其中有机构的服务人次竟比目标低出28%。

批评部分专责小组委员责任感低

行政管理方面，审计署批评部分专责小组委员的责任感低落。在审查期间，有2名委员在任内举行的8至14次会议中，出席率为零，亦有委员出席率仅为13%。利益申报制度亦执行不力，多达87%的新委任委员在任期开始后才被要求进行申报，且有大量年度申报表出现延误。

审计署关注，尽管2025年3月完成的研究已明确指出基金应检讨资助机制及运作模式，但截至2025年底，基金仍未进行任何全面检讨。

数字政策专员表示同意审计结果，承诺会查明申请延误的原因、加强监察获资助机构的表现，并会尽快就基金的资助机制与运作模式展开全面检讨。

记者：曾伟龙