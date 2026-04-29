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审计报告｜渡轮船龄高达67年 中环至尖沙咀航线脱班严重 码头7间舖空置逾90天

社会
更新时间：12:32 2026-04-29 HKT
发布时间：12:32 2026-04-29 HKT

审计署发表最新一份审计报告，揭示运输署在规管及监察本港渡轮服务方面存在多项纰漏。报告显示，截至 2025 年底，营办商 A 旗下8艘专营渡轮的平均船龄高达63 年，最老的一艘已服役 67 年。由于零件停产及损耗严重，船队表现欠佳，2024 至 2025 年间共发生6 宗火警或冒火事故，涉及 3 艘船只。船只维修开支亦因此飙升，由2021 年的1,400 万元增至 2024 年的2,500 万元。

渡轮平均船龄达63年 脱班严重实际班次仅为每 10 分钟一班

服务质素方面，审计署发现营办商 A 存在显著脱班问题。虽然服务详情表规定「中环 — 尖沙咀」航线应为每 6 分钟一班，但审计署实地视察发现，实际班次仅为每 10 分钟一班，单次视察期间已有 6 个航班脱班。而运输署在过往 15 个监测调查中，发现接近一半的调查均录得航班脱班，但署方仅就其中约三分之一的个案采取书面跟进行动，监管力度被质疑不足。

码头50间舖7间空置逾90天 湾仔码头等候大堂店铺全部关闭

为维持渡轮服务的财务可行性，政府准许营办商分租码头地方以赚取非票务收入，但审计署发现码头管理不善，中环、湾仔及尖沙咀三个码头的50 间店舖中，有 7 间连续空置超过 90 天 。而审计署于 2025年底及 2026年初两度视察湾仔渡轮码头，发现地下等候大堂外的10间店舖全数关闭，且疑似被用作贮物用途。报告批评此举完全未能达到「活化海滨」的目的，亦浪费了潜在的非票务收益。

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「街渡」发牌制度形同虚设  89%营办商未在规定限期前交续牌申请

除专营渡轮，持牌渡轮的服务同样令人不满。报告批评「屯门 — 东涌 — 沙螺湾 — 大澳」航线的服务可靠度最低，在43个定期监测调查中，有93%的调查发现航班延迟超过 5 分钟开出。此外，部分标书承诺的优化工程，如在红磡码头及中环八号码头设置咖啡店及 LED 灯饰等，至今仍未落实。

至于俗称「街渡」的渡轮服务，报告揭发续牌制度形同虚设。在审查的 70个牌照中，有89%的营办商未能在规定限期前提交续牌申请，部分甚至在牌照届满后199天才提交，导致有街渡在「无牌期」内运作。同时，运输署对非法街渡的巡查亦出现断层，黄石码头及赤径码头等热点连续两年未有进行巡查。

审计署已向运输署提出一系列建议，包括加强监察船队服务能力、优化码头店舖出租管理、提升服务可靠度及完善街渡续牌机制等。运输署署长表示同意审计署的所有建议，并承诺会采取跟进行动以改善服务。

记者：曾伟龙
 

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