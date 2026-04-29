审计报告｜45%科学主任职系人员「天气会商」出席率未达标 促网页发放热带气旋警告全面资讯

最新一份《审计报告》指出，截至2025年10月31日，天文台人手编制为366名员工，而实际人数则有345名员工。天文台在2024-25年度实际开支为4.621亿元。审计署亦发现，2025年全年持续服务的65名科学主任职系人员中，逾四成人出席天气会商次数少于50次，未达部门期望。

天文台需改善科学主任职系人员天气会商出席率

《审计报告》提出，天文台需要改善科学主任职系人员在天气会商的出席率。天文台表示，天气预测总部每日举行2次例行天气会商，即上午和下午各1次，以讨论公众天气预报。会上由当值预报小组作简报，而非当值预报小组当中的科学主任职系人员则可自愿出席。根据天文台员工通告，部门期望科学主任职系人员每年出席至少25个上午和25个下午天气会商。

频繁恶劣天气事件影响出席率不足

天文台在2026年3月回应审计署查询时表示，现时期望科学主任职系人员每年出席总共50次天气会商，不论上午或下午举行。审计署审查2025年科学主任职系人员在天气预测总部举行的天气会商出席记录，发现2025年全年持续为天文台服务的65名科学主任职系人员中，有29名，即约45%，在2025年出席少于50次天气会商。

天文台表示，出席率不足的主要原因是2025年出现前所未有的频繁恶劣天气事件，即14个需要发出热带气旋警告信号的热带气旋，以及5次需要发出黑色暴雨警告信号的降雨事件。

天文台亦解释，天文台人员，特别是科学主任职系人员，在日常运作上肩负繁重职务，在恶劣天气期间确保各个系统运作畅顺，以支援天文台提供气象服务。暴雨或热带气旋警告信号生效期间，一些不在当值预报小组当中的科学主任职系人员，也会到天气预测总部就作出预测及发出警告、公众沟通等方面策略提供意见，纵使形式上并非出席例行天气会商。

2024及2025年均无因热带气旋造成死亡报告

报告指，天文台自2007年起，发出3号及8号热带气旋警告信号时，会参考由8个涵盖全港、接近海平面的参考测风站组成网络所录得的风速资料。截至2025年10月31日，该网络组成曾有两次调整，包括自2013年起，流浮山测风站取代邻近的湿地公园测风站，原因是后者录得的风速逐渐受周边新建构筑物等周围环境变化影响而下降；自2024年起，赤𫚭角测风站位置由机场中跑道迁移至北跑道，以配合三跑道系统工程。

审计署留意到，天文台不时收到公众就发出热带气旋警告信号的查询。天文台强调，热带气旋警告信号是基于科学的服务，以公众安全为最优先考虑，需预留预警时间，而预报时间越长，不确定性越高，达到高比例符合指定的风力标准不应是发出热带气旋警告信号唯一和最终目标 。天文台亦指出，尽管2025年吹袭香港的热带气旋数目破纪录，其中2次更需发出10号热带气旋警告信号，但2024及2025年均无因热带气旋造成死亡的报告。

审计署认为，天文台需加强公众对热带气旋警告系统的理解，建议在天文台网站公布有关发出热带气旋警告信号的更全面资讯，例如在作出决定时会考虑因素，并加强相关公众教育和宣传工作。

审计署促天文台订研究暴雨警告系统时间表

另外，报告回顾1992年5月8日早上，天文台1小时录得接近110毫米雨量，创当时最高纪录，当日全港多处严重水浸、山泥倾泻及交通瘫痪，促成设立黄色、红色及黑色暴雨警告信号。现时天文台参考全港超过100个雨量站的数据，在水浸及山泥倾泻风险高、人口密度较高地区，雨量站分布较密。

天文台表示，近年公众关注雨量站分布，并于2025年12月完成第一项研究，透过检视雨量站分布，找出最佳设置，以反映与人口密度相关风险或影响 。结果显示，用于决定发出暴雨警告信号的雨量站，可采用多重灾害风险方式予以微调。天文台已于今年展开第二项研究，按昔日个案、服务导向及对现有预报工具的影响，提出优化暴雨警告系统的建议，然后再作讨论。

审计署认为，天文台需要订定展开和完成暴雨警告系统第二项研究的时间表，并根据研究结果采取适当优化措施。