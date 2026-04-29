审计报告︱医疗衞生研究基金批核效率「奇慢」 由成功申请到批核通知书 最长等足逾1年半

政府的医疗衞生研究基金，旨在建立香港的科研能力，鼓励、促进和支援本地医疗衞生研究，以及资助在香港进行以实证为本的促进健康项目。审计署今日（29日）发表报告，指基金在处理批核通知书方面效率需予改善，由资助成功申请，到发出正式的批核通知书，平均需时207天，最长的个案竟达567天，即1年6个月又21天。

审计报告︱多个项目只有一间机构获邀提交申请

审计署指，基金在就委托研究项目邀请申请方面有可改善之处。根据基金的运作程序，秘书处会按所需的专业能力物色机构，建议邀请其提交建议书，再经研究局通过有关建议。若仅建议邀请一间机构，则须在研究局文件中提供客观证据及有力理由，以供研究局通过。

审计署审查了2021至2025申请年度委托研究项目的相关记录，发现在6个项目中有5个（83%）项目均只有一间机构获邀提交申请（理由例如良好往绩和相关经验）。然而，并没有文件记录显示曾向研究局提供任何其他机构的资历分析作参考。

另外，报告指基金在研究奖学金计划下某些申请机构或某些研究范畴的申请数目偏低，亦需要减低研究奖学金计划下申请遭早期拒绝的比率。

政府的医疗衞生研究基金，旨在建立香港的科研能力，鼓励、促进和支援本地医疗衞生研究。

由「资助决定」到「批核」 平均等207天

报告亦提到，在现行制度下，申请一经通过，秘书处会向成功申请人发出资助决定通知书。完成一切须办事项（例如回应评审员的意见）后，批核通知书便会发出，而相关各方亦会签署资助协议。

审计署认为，基金发出批核通知书的适时程度可予改善。审计署审查了2022至2024申请年度研究员拟定项目和研究奖学金计划的相关记录，留意到在357个获批项目中，资助决定通知书与批核通知书的发出日期之间相隔的时间介乎86至567天不等（平均为207天），当中28个（8%）项目的相隔时间超过300天。

就2023和2024申请年度中相隔时间超过300天的15个项目，秘书处需用相当时间跟进所需行动。举例而言，就15个项目中12个需要申请人澄清的项目，秘书处在收到申请人就评审员意见作出的首次回应后过了50至111天（平均为87天）才要求澄清。

有成员6年只曾出席3次会议 仅达50%

报告亦指，基金需要采取措施以鼓励出席次数较低的成员出席委员会会议。在2022/23至2024/25任期年委员会会议，虽然留意到成员／委员的整体出席率高于85%，但发现研究局1名非官方成员在每个为期2年的服务期内，出席率均只得50%（即自2019年10月获委任以来，在6年服务期内的6个会议中出席了3次）。

医务衞生局回应指，同意审计署的建议，并会采取一系列行动，包括为进一步提升基金的效率，秘书处会检视所有项目类别的衡量表现准则。