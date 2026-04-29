每日杂志｜生死教育团队当装备队 为宏福苑居民「上楼」护航 机构成立互助小组 连结20户丧亲家属诉哀思

灾后有情，人与人之间的互助弥足珍贵。宏福苑住户近日返回旧居执拾物品，有生死教育团队为居民护航，除了心理辅导和支援，更购置一系列「上楼」物资，派发予有需要的居民，当中包括防护及降温装备、辅助搬运工具和搜索用品等。另有机构连结20户丧亲家属成立互助小组，让他们有诉说内心的渠道，更提供鲜花，为居民探访「故居」时营造仪式感。有学者认为，社会要团结、各司其职，为居民提供「全人照顾」，才能携手共渡难关。

派发物资包括防护及降温装备、辅助搬运工具和搜索用品。

宏福苑住户近日返回旧居执拾物品。

过去一星期，大埔宏福苑受灾7座大厦的住户分批返回单位执拾。面对未知的灾后环境，有社福机构为居民提供情绪纾缓和辅导服务，另有生死教育机构以实务为本，购置一系列支援「上楼」的物资，让有需要的居民选用。

殡仪社企「一切从简」去年为逝者重塑遗体和处理身后事，其创办人、生死教育专家伍桂麟博士提到，灾场图片引起部分居民的想像和焦虑，部分人内心尚未平复，又担心没有下次重返家园的机会，只好按安排的时间回到单位，承受巨大的心理压力。惟他续说，居民要处理的事情众多，例如关心长远安置安排，又要思考是否接受政府回购业权，部分人反映尚未有空间处理心情，「现实要考虑的事情过多，而很多焦虑也是来自『上楼』这个实际问题。」

殡仪社企「一切从简」准备了大量物资供居民取用。

物资包括护膝、拐杖、收纳用品和手拉车等。

社企「一切从简」到深水埗一带采购「搬运神器」。

派发探测搬运工具辅助

伍桂麟和团队在农历新年前申请资助，购置一系列物资予宏福苑居民，当中包括防护及降温装备（如口罩、护目镜、防滑手套、护膝和退热贴等）、整理及搜索用品（如强力照明用品、粉尘刷、撬具、铲子和金属探测器等）、搬运工具（如三轮行李箱及行李绳），更有辅助长者上落楼梯的拐杖和折合式拐杖椅。

非牟利机构「毋忘爱」同样为居民护航，提供心理辅导和支援、收集物资制成「平安包」派发予有需要的居民，并提供上楼执拾物品的安全提示；另有物理治疗师义工分享如何安全上楼，示范正确发力、保护膝盖的动作，更有义工点对点接送居民。其主席范宁医生说，团队过去也非单纯做殡仪服务，丧亲家属同样有需要支援，「服务过后继续『同行』，跟进家属的需要，是我们的使命。」

「毋忘爱」主席范宁医生与罹难者家属同行。

送上鲜花营造仪式感

范宁说，有居民收到单位照片后，看到屋内黑漆漆一片，深思上楼的「意义」，团队遂与居民做心理准备，把上楼执拾物件的成份减低，加入「怀念」元素，为他们重返旧居时增添「仪式感」。他指，团队早前为罹难者安排个性化丧礼，已经了解逝者的喜好，故在家属上楼前帮忙预备鲜花，「有位太太喜欢紫色花，我们便提出预备紫色玫瑰，家属不需要烦恼。」他续说，很多居民仍要为生活奔波，团队事前准备物资，能让家属有更多空间做情感层面的工作。

「毋忘爱」为宏福苑罹难者家属提供鲜花。 受访者提供

「毋忘爱」与宏福苑罹难者家属同游荔枝窝，减低身心压力。 受访者提供

在灾难管理层面，伍桂麟亦曾为在家离世的独居者清理遗宅。他忆述，当时清理困难大，屋内有大量昆虫，亦有异味，相关经验令他预计到居民或会面对的困境，故提前准备各类物资，并拍摄短片介绍，居民亦可以按照清单自行选购，「为居民提供『选择』，非常重要。」

据范宁留意，部分家庭完成丧礼后，难以找到「同路人」诉说内心的哀伤。他坦言，全数宏福苑居民也受住屋方面的影响，但失去挚亲者正经历多一重伤痛，无奈部分人在灾后离开大埔生活，无法形成联系；有家庭失去了照顾者等关键的家庭角色，变相其他家人要作出调适、改变身份，以应对生活上的需要。故此，他在家属同意下，连结20户丧亲家属组成群体，成立「宏福友共情」计划，让他们有渠道诉说心声，互相扶持，甚至一起争取出席听证会、留意最新消息和讨论讯息的真伪，「形成一种力量。」

「毋忘爱」与宏福苑罹难者家属同游荔枝窝，减低身心压力。 受访者提供

办工作坊郊游活动减压

范宁说，其机构只是建立平台，家属才是主导的角色，群组内有很多不同专业人士，掌握各种生活智慧。团队会密切留意家属的需要，在有需要时才伸出援手，如近日安排一对一法律咨询。他说，群内有「第二代」宏福居民成功连结，一同返回屋苑，「不是我们『带着』他们，而是他们自发去交流。」机构亦有为群体举办不同活动，除了在新年前举办工作坊，让家属绘画贺年卡，互相传递祝福之外，更一同到荔枝窝郊游，减低身心压力。

灾后社会变得团结，为居民提供全面支援。伍桂麟说，在生死教育角度，宏福苑居民需要「全人照顾」，包括全人、全家、全程、全队及全社区照顾，其中后者为社群合作，各司其职，携手共渡难关。他举例，团队有修复遗物的经验，或可重塑受烟熏或烧损的纪念物品，如有居民执拾到玩具模型和玩偶，前者可以重新上色涂装，后者亦可深层清洁和更换棉花，相信本地也有不少修复专家可以贡献所长。范宁亦言，团队逐步推进工作，盼「互助精神」在社会传开。

迷你仓公司出借服务 暂解新居缺乏空间难题

部分居民执拾物品后，面对新居缺乏暂存空间的难题。仁济医院与多间迷你仓公司合作提供存仓服务，并提供资助。有参与行动的公司表示，大埔仓库经已全数借出，并因应部分居民搬至其他地区暂住而延伸服务，盼为有需要的街坊略尽绵力。

去年底，仁济医院于大埔广福邨设置「仁济幸福站」，让居于不同地方的宏福居民重聚，并提供各种支援服务。因应居民在上周起开始「上楼」，「幸福站」派发尼龙袋和手拉车等物资，另与多间迷你仓公司合作提供存仓及物流服务，并为每户每月资助上限1000元，为期1年。

「至尊迷你仓」为宏福苑居民提供免费存仓服务。 受访者提供

参与行动的包括「至尊迷你仓」（One Storage），该司延长服务期，为居民提供2年免费存仓服务。其营运总监Samson Lo指，意外发生后已经有为义工团队暂存物资，至今已经5个月，时间转眼即逝，故设法延长存仓期，「明年今日会否有时间处理？延长服务至暑假会否更合适？一直思考，可行便延长服务。」

团队因应居民需要和实际情况而应变。Samson说，大埔区仓库的原有出租率达90%或以上，服务推出首3日已把余下空间全数借出，并延伸至火炭、屯门、新蒲岗及启德等地区，「查询接踵而来。」团队主动联络居于宏福苑的旧有客户，当中有个案在意外前缴交了来年租金，却迁至其他地区暂住，公司随即退回租金予客户应急，并安排物流公司，免费提供仓存转移服务。他坦言，公司也是大埔的一分子，做得到便「尽做」，「以人为本，弹性处理。」

记者：仇凯瑭