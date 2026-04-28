宏福苑｜至今75% A至G座居民愿接受收购方案 之后再安排第二轮上楼收拾

政府今日（28日）交代大埔宏福苑宏志阁后续安排。房屋局局长何永贤何永贤表示，已接触宏福苑A至G座近99%居民，当中75%表示接受收购，24%还在考虑，1%表示目前不打算接受收购建议。政务司副司长卓永兴则指，未受大火波及的宏志阁，居民将于5月13至17日分批上楼，每日分上、下午时段，按单双数单位开放，每户限4人、逗留3小时，并有升降机及多次上落安排；之后A至G座亦会再安排第二轮上楼收拾。

解说队已接触宏福苑A至G座99%居民

何永贤表示，77%宏志阁居民表示，若能够获纳入长远居住安排方案开放范围，他们会接受收购建议，14%表示仍在考虑，9%则表明现阶段不打算接受。

5.13至5.17开放宏志阁居民上楼

卓永兴表示，宏福苑A至G座居民完成第一次上楼后，分批安排宏志阁居民上楼时间，日期为5月13日至17日，共5天。届时上楼从低层开始，第一天开放7个楼层，之后4天每日开放6个楼层，上午开放各楼层单数单位，即每层1、3、5、7号室；下午开放双数单位，即每层2、4、6、8号室。

他又指，宏志阁上楼安排与A至G座做法大致相同，上午开放时段为上午9时至下午1时，下午时段为下午2时半至6时半。上楼人数方面，每个单位可以有4位居民一同进入，居民可在单位内逗留3小时。宏志阁居民上落时有升降机可用，期间可以多次上落。