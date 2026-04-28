兰桂坊美化预算约5000万 首阶段涉重铺路面等公共设施 盛智文：让香港看起来更First Class

兰桂坊一向是香港标志性地标，当局计划分两阶段美化兰桂坊和附近街道。立法会发展事务委员会今日（28日）举行会议，委员会副主席刘业强关注工程总预算为多少，政府、私人机构及兰桂坊协会承担比例为何。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲指，现阶段已就首期工程有初步估算，首阶段工程主要涉及重铺路面、翻新垃圾收集站等公共设施，政府投入较多，预算约为5,000万元，可由基本工程储备基金的整笔拨款应付。

对于新增设施的维修责任，何珮玲表示，兰桂坊协会将负责委托制作挡土墙壁画，相关费用及日后的维修管理均由协会承担。至于光影艺术装置维修责任谁属，何珮玲称因其属公共设施，维修责任将归于政府，并会善用现有资源处理。

第二阶段工程扩展至周边地带

民建联港岛东议员植洁铃关注，第二阶段实体美化工程会否有具体时间表，以及是否再需要向立法会申请拨款。何珮玲表示，第二阶段美化工程将以一项社区营造研究为开端，希望能争取在今年内开展。她期望能为兰桂坊建立品牌，透过统一的灯柱、行人指示牌，以至在德己立街入口设置大型装置，营造统一设计，让访客一望而知。

何珮玲又指，第二阶段工程范围将扩展至周边地带，并会翻新较大型公共空间，如改善威灵顿街一个休憩公园的设计及引路指示。她不排除相关工程届时或需向立法会申请拨款。当局亦期望提升兰桂坊与大馆、石板街等周遭区域的连接性，缔造更舒适的步行环境，以贯通不同景点，加强该带悠闲氛围。

每日吸引逾250名游客在「兰桂坊」街牌前拍照

兰桂坊集团主席盛智文表示，兰桂坊是香港的标志，每日吸引超过250名游客在「兰桂坊」街牌前拍照，并分享至各社交平台，是极具代表性的旅游景点。他指，新冠疫情后兰桂坊生意已开始回升，国际游客亦正重临，作为香港一个非常特殊的地方，兰桂坊是榄球七人赛、启德体育园举办活动后大众热门聚集地，人流亦会从此处延伸至九龙等地。他提及，去年万圣节有超过8万人次到兰桂坊庆祝，证明该区对香港的重要性。

盛智文认为，现时应为兰桂坊升级，因中国内地亦有兰桂坊，香港必须看起来更「First Class」。他指，这亦是行政长官李家超所真正期望，「我们需要向世界传递一个关于香港的好信息。（Ｗe need to send a very good message to the world that about what Hong Kong is.）」

盛智文赞李家超「历届特首最好」

盛智文表示，现时所有金融会议、教育等国际活动均在港举行，世界各地的人都会在晚上来到兰桂坊，希望他们能感受到香港真正魅力。他特别感谢李家超在其《施政报告》中提及兰桂坊，并形容李家超是「历届特首中最好的一位」，真正理解保育地区重要性。