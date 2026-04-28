北都︱粉岭绕道（东段）周日通车 土拓署：上水及粉岭出九龙料悭10分钟

北都首个落成的大型运输基建项目——粉岭绕道（东段），将于周日（5月3日）上午8时正式通车，土拓署预计可节省约10分钟车程，避开上水及粉岭区内繁忙道路，工程引入多项创新技术，包括全球最大弯曲度的转体桥及国产超高强钢建造行人天桥。

避开上水及粉岭区内繁忙道路 出九龙料节省10分钟

绕道自2020年2月起分阶段动工，全长约4公里，连接粉岭北新发展区与现有粉岭公路，并采用双程双线分隔车道设计，由地面道路、地下行车道及高架桥组成。走线由石湖新村起步，沿梧桐河畔伸延，绕过粉岭北新发展区并连接龙跃头交汇处，途经崇谦堂及塘坑一带，与现有的粉岭公路近九龙坑附近汇合。

土拓署总工程师张柏坚表示，预计可节省约10分钟车程，避开上水及粉岭区内繁忙道路，有效分流交通，纾缓区内挤塞，「无需经过沙头角公路、马会路，这些（路段）早上返工、返学经常挤塞情况」，除便利粉岭北新发展区发展，亦能连系城乡。

交汇处行人天桥采用S960国产超高强钢建造

张柏坚提到，该绕道工程规模庞大，前期需收回超过五成土地，施工过程面对地理及环境限制，其中高架桥段工程需避开粉岭公路繁忙车流及地面大型的东江水水管，亦要减低对龙跃头、塘坑和崇谦堂一带乡村的影响；更有部分路段需跨越现有港铁东铁线，为维持铁路日常运作，只能在凌晨列车停驶后的短暂空档施工。

他称，工程最艰巨的沙头角公路一龙跃头段（即现时龙跃头交汇处），需在三年内在交通极繁忙的地段建造复杂的「三层式结构」，包括地下行车通道、地面回旋处及高架行人天桥。而地下的设施错综复杂、狭窄及满布管线，包含多组132千伏高压电缆、污水管、食水管、电讯网络电缆及煤气管道。

交汇处的行人天桥和单车径已于本月19日开始使用，亦是全球首条应用S960国产超高强钢建造，强度是一般的钢材约三倍，除了可大幅减少钢材使用量并减轻桥梁重量达九成，减少地底桩柱，更大大节省三成建筑成本，减少施工时间。

绕道首次在香港采用「横向转体技术」

为减少超高强钢的现场焊接工作量，高级工程师梁伟乐表示，工程采用预先拼装模组，于江苏厂房制作组件，「用船运到香港，由屯门码头送去粉岭工地」，由于该组件的阔度达7.8米，超出部分道路7.3米的阔度，由此使用港大研发的三维路径模拟分析，对运送路线进行三维精确模拟，「看看沿途有否冲突点、撞到的地方，如果有，就去处理」，最后成功在12个晚上安全地运送40个大型模组。

梁伟乐称，天桥亦进行两项安全测试，包括破坏性测试，将天桥原形在实验室进行压烂，「『压烂值』大于设计值就无问题」，另外要测试桥梁动态表现，当行人经过或者跑步，会否产生震动，「今次亦跟国际标准，做了桥梁动态测试，在桥上模拟不同人的走路模式，例如跳动、跑步，甚至一大班人上面行路」，以观察其动态表现是否合乎设计的电脑模拟数据。

绕道亦是首次在香港采用先进的「横向转体技术」，建造跨越东铁线的绕道桥梁结构，在铁路轨道旁完成组装两段T型桥段后，再将整段桥梁水平转体至预定位置。高级工程师谭建生表示，其中一段为全球桥体最大弯曲度的转体桥，单段桥身长约140米、重逾7,000吨（约400辆满载乘客的双层巴士），更引入内地成熟技术，于两个深夜完成两段行车桥的转体，工期缩短约一年，大幅降低施工风险及对铁路营运的影响。

记者：何姵妤

摄影：汪旭峰