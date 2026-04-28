每日杂志丨文创餐饮映华姿 旅业盛放花开时 「赏花经济」主流化 业界吁升级体验街头风景变商机

内地近年积极发展「赏花经济」，透过打造花卉景观并辅以一系列旅游体验，成功转化花期为商机；邻近的日韩更是赏花胜地，每年吸引大量全球游客慕名前往。随着政府持续在各区栽种观赏植物，旅游业界认为本港同样具备发展潜力，惟目前的挑战在于资源整合与体验设计。业界建议，可配合花期策划节庆市集、开发主题文创与餐饮，将单一的观赏活动延伸为连贯的消费体验。有学者指出，赏花过去多属部分爱好者的兴趣，但近年已趋向主流化，形成「全民赏花」的现象，希望发展旅游业时，也能善用城市里的自然资源。

踏入春季，香港街头花影处处，簕杜鹃、鱼木花及蓝花楹相继盛放，社交媒体亦涌现各式春日赏花攻略。「每年4月，社交媒体就会开始有人提醒，然后铺天盖地分享鱼木花的照片。」城市研究学者黄宇轩笑言，前年曾在社交媒体分享10个赏鱼木花的地点，当时已引来不少网民留言补充；今年进一步推出「鱼木地图」让网民继续投稿，地点在短时间内由原本约30个增至近50个。

「鱼木地图」增至近50打卡点

他说，港人的赏花行为已由过往零散的个人兴趣，演变为具社交分享性的活动，甚至部分人在复活节长假外游回港后，亦会特意抽时间观赏，反映赏花正融入本地生活，「逐渐成为一种文化。」

黄续指，除了鱼木花，如黄花风铃木、木棉、洋紫荆以及中环美利酒店外的节果决明等，亦同样深受港人喜爱。惟鱼木花因其密集的视觉美感，加上分布广泛，提升了市民对城市植物的敏感度与认识。

鱼木花遍布全港各区，花瓣会随时间由白色转为淡黄，呈现不同层次的美感。

中环美利酒店前面的百年珍稀古树「节果决明」。

政府近年积极打造赏花热点，有旅游业界人士认为单一花景难以独撑旅游产品，应将赏花与文创、特色建筑及餐饮等结合，形成连贯的消费与活动体验。

香港旅游业雇员总会理事长林志挺指出，内地赏花模式的成功之处在于大规模种植，形成具视觉震撼的景观。他举例指，罗平、贵州等地大面积栽种油菜花，并配合花期推出特色餐饮及「打卡」装置，从而提升整体吸引力。相比之下，香港赏花地点虽多，却较为分散，对旅行团的吸引力有限；现时本港赏花团，亦多以大棠红叶或维园花展等一日游行程为主。

不过，林志挺认为，赏花地点分散，或更适合自由行游客，过往他们集中于传统旅游区，体验较为单一；若能结合不同季节花卉与相关活动，有望引导游客深入社区，拓展旅游动线。

有旅游业界人士建议，可将赏花与文创、特色建筑及餐饮等结合。

策划节庆市集吸引人流

林补充，赏花旅游进一步发展，除规模外亦需结合周边环境与内容，如特色建筑或历史文化等。他建议政府亦可考虑在特定路线，如山顶、龙脊等，种植观赏性花树，让市民及游客在郊游时亦能感受季节色彩的点缀。

旅游联业工会联会顾问梁芳远则表示，本港有许多特色花卉资源，但受土地限制，难以承载大型旅游团，亦不易形成如外地般的集中式赏花景点。由于花期短暂，仅单纯赏花对入境旅游吸引力亦有限。

她建议可将赏花「节庆化」，结合市集、文创及餐饮等活动，在花期内创造聚焦效应，吸引人流，「要变成团的话，吸引力一定够强、够大」，否则旅行社难以回本，亦缺乏推广诱因。她强调，赏花只是吸引游客的「引线」，真正的价值在于带动周边经济，并让小型经营者参与其中，扩大受惠面。

黄宇轩亦指出，香港的城市自然资源有相当发展潜力，有望成为旅游业的一项卖点，「在社交媒体看到有人说，希望有一日其他人会因为香港有这些花而专程来看。」他亦计划未来在地图中，加入结合赏花地点周边的散步路线及餐厅资讯，期望以赏花为切入点，带动公众探索更多平日较少涉足的社区。

然而，若将赏花发展为具规模的旅游资源，亦涉及不少困难。国际树木学会香港分部会长陈枢峘表示，「全年有花赏」在技术上并非不可行，但背后涉及颇大的日常养护成本与管理挑战。以黄花风铃木及樱花为例，花期一般仅约1至2周，并因每年天气变化而有所差异。

他指出，若要维持四季有花，不能单靠生长周期较长的树木，亦需配合生长迅速、花色鲜艳及成本较低的时花。惟时花属季节性观赏植物，花期过后需拔除更换，须依赖后勤苗圃预先培育正值花期的植物，并配合充足前线人手进行更替；日常亦须修剪、浇水与除草等。他建议可将时花与开花多年生灌木混合种植，以增加种植区的层次感。

云南罗平县金鸡峰丛景区，观光小火车行驶在油菜花海中。 新华社

配合充足前线人员日常维护

至于能否在市区营造具规模的「花海」，他指出本港在硬件、护养及环境上均面对限制。市区空间挤迫、道路交错，缺乏大面积连贯种植花槽，地下亦隐藏大量公共设施，增加绿化难度；同时种植位置需方便人员安全维护。此外，高楼及簷篷遮挡阳光，妨碍植物生长，部分业主亦未必愿意配合种植；市区土壤质素参差，部分碎石过多，种植前往往需先行改善。

他强调，树艺师选择合适的树木品种时，不会只考虑观赏价值，而会综合树荫、树木大小、病虫防治及生态环境等因素，采用「在适当地方种植合适品种」的原则。

发展局回复查询指，政府一直提倡「种植有方．因地制宜」，各部门在配置植物时，不仅会适当地增加具季节特色和显花品种的选择以优化景观，同时亦会着重促进生物多样性、改善地区生态环境及应对气候变化。

在规划设计过程中，会综合考虑植物的景观观赏价值、生态适应能力、与周边环境的协调性及长期护养成本等因素。绿化、园境及树木管理组亦会从整体的园境规划和城市林务的可持续发展等角度为部门提供指引及协助。

为配合2025年《施政报告》推动特色地方主题深度游，康文署正在全港18区打造「主题花木园区」，于园内栽种主题特色的显花树木及灌木，营造绚丽花海景致。为让市民适时掌握赏花时机，康文署会于网站「康文赏花情报」更新不同植物的资讯。

发展局续指，政府未来亦会在多个新建的公园项目中继续推展主题种植，例如于安达臣道石矿蓄洪湖公园及将军澳南公园（第66区部分）等，种植更多具季节特色的显花植物和树木，以缔造优美的社区环境，提升市民的生活质素、幸福感和获得感，和丰富游客的旅游体验。

韩国首尔的樱花与郁金香相继绽放，吸引不少市民和游客前来踏青赏花。 新华社

内蒙古呼和浩特于赏花季活动中，加入汉服巡游、民乐演奏及非遗体验等项目。中新社

港观赏植物种类繁多 花叶果各具美态

香港具观赏价值的植物种类繁多，涵盖外来种与原生种。国际树木学会香港分部会长陈枢峘表示，根据观赏植物的主要观赏部位，可划分为赏花植物、赏叶植物、赏果植物等类别，而同一品种亦能兼具多个观赏部位。

随季节温度变化不一

他举例指，在赏花树木品种方面，红花有火焰树、串钱柳及木棉；黄花有黄花风铃木、猪肠豆及复羽叶栾树；紫花则有大花紫薇及蓝花楹。

除花卉外，叶色变化同样具观赏价值。陈枢峘指出，「红叶」树木如金缕梅科的枫香，当温差越大而时间越长，树叶由绿变红的效果就更趋明显；杉科的落羽杉，其叶片则于冬天转为暗红棕色并剥落。

至于短期观赏的时花，品种包括矮牵牛、万寿菊及一串红；开花的灌木品种，则有龙船花、软枝黄蝉及巴西野牡丹。

国内逾80%受访者计划赏花出游 消费模式重体验

根据中国旅游研究院本月初发布的《中国赏花游发展报告（2026）》，今年国内的赏花出游意愿继续上升，逾80%受访者明确表示有相关计划。报告亦指出，赏花消费模式正由低门槛观景，转向更着重整体体验的旅游方式。

「拍照出片」列首要动机

报告指出，2025年赏花游中，人均消费501至1000元占比由39.9%上升至43.6%，提高了3.7个百分点。此外，赏花需求亦由「看花」转向「体验与表达」，超过4成的受访者将「拍照出片、记录分享」列为首要动机。

报告续指，赏花游正逐渐摆脱「只是年轻人拍照打卡」的单一印象，并扩展至不同年龄层的市场。当中，18至24岁受访者偏好妆造打卡及时尚氛围；25至45岁群体则更重视夜游演艺、组合产品及联票套餐等。

记者：潘明卉