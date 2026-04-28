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办活动展示香港优势 超级联系人角色独特

社会
更新时间：10:55 2026-04-28 HKT
发布时间：10:55 2026-04-28 HKT

萧子铭表示，商会自去年4月起启动「亚洲国际都会 x 英国商会」（Asia's World City x BritCham）活动，通过聚焦生活、工作、玩乐、学习的四大支柱，展示香港作为全方位的全球目的地，而非仅仅是金融中心。活动又强调香港在全球经济中，作为中国与更广泛地区之间「超级联系人」的独特角色。

推广ESG理念  践行可持续商业发展

在香港特区政府支持下，活动旨在巩固香港作为全球顶尖枢纽的地位，并协助商会成员进一步推广环境、社会及管治（ESG）理念，践行可持续商业发展模式。

萧子铭表示，商会自去年4月起启动「亚洲国际都会 x 英国商会」（Asia's World City x BritCham）活动，通过聚焦生活、工作、玩乐、学习的四大支柱，展示香港作为全方位的全球目的地。苏正谦摄
萧子铭表示，商会自去年4月起启动「亚洲国际都会 x 英国商会」（Asia's World City x BritCham）活动，通过聚焦生活、工作、玩乐、学习的四大支柱，展示香港作为全方位的全球目的地。苏正谦摄

萧子铭表示，商会正积极展现香港的一切美好之处，例如丰富的家庭休闲户外空间、启德主场馆等世界级大型活动基础设施；本港更拥有5间全球百强大学，种种条件均有助吸引及挽留全球人才。他又指，香港举办众多世界体育赛事，而其大自然与中心商业区亦只是咫尺之遥，展示了香港在玩乐方面的吸引之处。商会展开相关活动后，会员数字于去年录得15%至20%的增长。 

可持续发展方面，商会3月举办了一场ESG研讨会，讨论透过可靠且有明确时间表的「转型金融」扩大脱碳规模，使低碳解决方案变得可发展且价格合理，并将企业的气候计划与中国国家「十五五」规划及香港首个五年规划相对齐。
 

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