《The Standard》专访︱赞扬普通法制度及独特门户作用 政府地契续期稳信心 英商会主席萧子铭：香港将迎来更佳发展

特区政府努力招商引资，香港英国商会主席萧子铭（Jeremy Sheldon）接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时指，在「一国两制」框架下，香港凭借稳健的普通法制度、对商界友善的政府，以及与中国内地和东南亚市场的连结，持续发挥其独特的门户作用；而香港地契续期至2047年以后等措施，亦巩固了长期投资者的信心，深信在政府积极主动谋发展下，「香港将迎来更佳发展」。

萧子铭受访时表示，香港的持久优势在于值得信赖的普通法制度，这对于追求确定性的国际投资者而言，是不可或缺的信心基石。

萧子铭指，香港具备多元技能与世界级基础建设，使其成为通往亚洲独一无二的中转站。只要保持积极主动，在「一国两制」优势下，「香港将迎来更佳发展」。

多管齐下招商引才

吸引人才与资金方面，萧子铭认为，「高端人才通行证计划」为香港有效吸引全球专业人士，而政府宣布将住宅、商业及工业地契续期至2047年以后，强化了长期投资信心；香港的策略发展蓝图亦吸引到私人财富管理、保险及医疗保健等领域的国际巨头在港加强布局。萧子铭更透露，两间英国龙头教育机构正积极计划于北部都会区设立分校，有助香港巩固区域教育和研究中心的地位。

此外，香港透过「引进重点企业」措施，在生命健康科技领域取得了实质进展，药业巨头阿斯利康2023年在港设立研发中心，至今已聘用逾20位专业人员，显示香港在科研转化方面的吸引力。

萧子铭亦指，香港英国商会成员怡和推行的生物柴油计划，将废弃食油转化为B5生物柴油，去年为子公司金门建筑减少110万公升废油流向堆填区，满足该公司约97%的B5生物柴油需求，展示绿色技术的领先地位。

跨国企业来港扩展业务

展望未来，香港仍会是内地企业「走出去」的门户，也是跨国企业进入亚洲市场的着陆点。萧子铭指，英国折叠单车制造商Brompton Bicycle及物流公司Woodland Group均视香港为扩展亚洲业务的据点。他认为，香港发展规划与国家「十五五」规划接轨，提供了稳定性，亦是全球企业投资的重要考量。他又指，在不确定且艰难时代中，稳定与确定性是营商的必要条件，而「五年规划」在中国已经时间验证，正可为投资者提供极大的稳定和信心。

香港英国商会目前拥有逾1100名会员，代表逾300间在港企业。英国商会未来数周将举办商业论坛探讨「走出去」政策，以及举办「未来领袖黑客松」（Future Leaders Hackathon），展示香港培育人才的能力。