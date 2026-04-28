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五一黄金周│渔护署预料每日有千人登桥咀洲 将派无人机空中监察 防破坏海洋生态

社会
更新时间：07:00 2026-04-28 HKT
发布时间：07:00 2026-04-28 HKT

一连5日的内地五一黄金周假期将于本周五展开，入境处预计约有600万人次（包括香港居民及访客）经各海、陆、空管制站进出香港。渔护署预料期间每日将会有约1000名游客到访西贡桥咀岛，较平日的600至800人为高，署方将采取7大措施应对，包括派出无人机每小时在上空监察，留意是否有人破坏海洋生态，并推出「珊瑚友善路线地图」，呼吁大众守护珊瑚。


本地海岸生态旅游热度持续上升


随着本地海岸生态旅游热度持续上升，早前有游客于多个生态旅游热点采集海洋生物、踩踏珊瑚，破坏自然生态，加上5月天气回暖，渔护署预计参与浮潜、独木舟等亲海活动的游客或会增加。而根据2025年珊瑚礁普查结果，桥咀洲的珊瑚覆盖范围广泛，于全港属高水平，其中桥咀洲东的覆盖率为52.2%、桥咀洲北为77.5%、桥咀洲南为45%。

进行七大管理工作

为加强保护生态，渔护署将于内地五一长假期（1日至5日）进行七大管理工作，包括增派11名人员每日沿海岸线巡逻；与警方、海事处及食环署展开联合巡逻；加强现场标示、宣传横幅及广播；设公众教育摊位，加强访客的生态知识和保育意识；使用无人机监察；在微信公众号、小红书宣传；到其他高人流的生态热点加强巡逻。措施亦会在5月至10月内的内地长假期（五一、十一、端午及中秋）继续执行。

 


登岛人数较平日600至800人为高


渔护署助理署长（渔业及海洋护理）朱振华表示，在五一长假期期间，预计桥咀洲每日登岛人数约1000人，较平日600至800人为高，政府亦正积极研究将桥咀洲纳入海岸公园，将增设11名人员在上午9时至下午6时沿海岸线、沙滩及热门上落水位置巡逻，提醒访客切勿喂饲或采集海洋生物，劝止破坏生态行为。同时，有2名浮潜向导及3名独木舟向导在近岸水域巡逻，提醒浮潜人士遵循珊瑚友善路线，避免踩踏珊瑚，并引导人流分散至较少游客的区域，工作人员亦可用简单普通话及英语沟通，向不同访客宣传有关信息。


无人机有需要随时都会飞


除了在陆上、水上增设人手，朱振华提到，今次加入科技在空中协助监察，使用无人机沿着海岸线的「不宜上落水区」，每小时来回飞行一次监察访客活动及海岸情况，「有需要随时都会飞」。他称，如发现有游客破坏海洋生态，工作人员会进行内部通知，以灵活调配人手作出相应跟进，「有时在地平面进行巡查，未必看得清楚，而无人机能够提供更多的资料，方便人手调配，那些地方人多便派多些人手。」


「珊瑚友善路线地图」提醒浮潜人士避免在珊瑚密集区上落水


渔护署高级海洋护理主任李嘉慧亦表示，署方去年已完成珊瑚基线调查，设计出「珊瑚友善路线地图」，并在岸边及水域设置浮波，提醒浮潜人士避免在珊瑚密集区上落水。此外，亦将地图印制于防水图卡上，派发予浮潜向导作讲解之用，亦有迷你版予浮潜人士，背面列出浮潜守则，方便他们在浮潜时随身携带参考。


已迎来不少错峰出行的内地旅客


五一黄金周未到，西贡桥咀洲成为「打卡」热点，昨日(27日)已迎来不少错峰出行的内地旅客。来自浙江的游客尹先生一家五口特意提早在五一前夕访港，尹太表示，因小红书推介，特意携同长辈与孩子到访桥咀洲，最喜爱是西贡海域水质清澈，犹如「果冻海」、「玻璃海」，在内地少见，感觉很新鲜。她透露，到达岛上后收到海洋保育的宣传单张，认为资讯很有用，能提醒游客哪些行为不当。

尹太强调，破坏珊瑚或采集海参的行为「肯定是不对的」，故在不同地方旅游时都会教育孩子尊重自然，不带走或破坏海洋生物，「小孩子都知道，珊瑚和贝壳不能碰，这是最基本的常识」，相信人员的劝喻及摊位宣传能发挥作用，「大家来旅游是为了散心，不会想破坏环境。」


自己垃圾自己带走


亦有游客以身作则，用胶袋装起垃圾带走。来自深圳的彭小姐大赞岛上干净、空气清新，水质相当清澈，首次到访感觉舒适，坦言旅客应自觉，「自己垃圾自己带走，唔好破坏咁靓嘅地方」，故将自己吃完的食物包装带走，不会丢弃在石滩上。她称，收到的宣传单张提醒游客不要破坏海洋生物，认为措施有效，「（人员）有讲解，几好，大家都知道要保护环境」，并未见有人采集石头或挖掘海洋生物。

记者　何佩妤

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