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宏福苑听证会︱区议员持大量授权票合法？ 陈巧敏：无条例限制

社会
更新时间：17:51 2026-04-27 HKT
发布时间：17:51 2026-04-27 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（27日）举行第20场听证会，时任大埔民政专员陈巧敏和大埔民政处联络主任（5A）柯炜妍到场作供，二人都提到授权票问题。代表委员会的资深大律师杜淦堃问陈巧敏，假如区议员持大量授权票，署方会否调查。陈巧敏指，当时并无法例限制单人持有大量授权票，重申授权票是条例容许、反映业主意见的工具，除非有人以不当或非法手段取得，否则并不违法。

陈巧敏指出，政府目前正研究修例限制单人持有授权票的上限，又强调如果有人透过欺诈等不当/不法手段骗取授权票，属严重指控，民政署收到有关的具体投诉，必定会跟进并转介警方调查。另外，她指区议员有严谨的利益申报机制，如果有任何利益，都必须申报。

柯：开会时不觉得有人对授权票有争议

杜淦堃问柯炜妍，在2024年1月28日宏福苑投票选定大维修承办商宏业的法团会议中，有居民投诉开会时大会司仪宣布有293名业主出席，但完结时却有570多张票。柯炜妍指，当日开会前她巡查确认200多张授权票，有按法例设「授权一览表」，事后问管理公司获告知，293人只是刚符合法定要求时的出席人数，大会入场数是持续登记，加上自己现场所见有二三百人，因此认为管理处说法合理。

对于居民有关授权票的投诉及争议，柯炜妍称开会时不觉得有人对授权票有争议。她又强调，授权票有效与否，按《条例》是由法团主席决定，并非由民政署决定。

无见过区议员带人向居民施压

至于此前作供的宏福苑居民冯尧提到，民建联区议员黄碧娇多次带同「党羽」出席重要的法团会议，并向居民施压。柯炜妍指，自己曾6次参加宏福苑法团会议，包括投票选定宏业作为大维修承办商的一次，都没有见到区议员带人针对居民。

听证会上亦提到，未当选法团主席的徐满柑2024年曾去信民政处，以「为何区议员可联同法团误导居民攞授权票」为题投诉，回复信件的柯炜妍表示接收到投诉，但未发现有明确资讯显示违规情况，故难作进一步调查，而获取授权票本身是无问题也无违法。

电邮中亦提及有区议员「摆街站」拉票、索取授权票，至于徐满柑电邮中的「区议员拉票录音档案」附件，柯炜妍则称「开唔到个file、听唔到录音」，故无再作跟进。

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