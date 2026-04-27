涉向3岁女儿展示色情影片及摸胸 六旬父亲仅认腰带打女小腿 女儿形容父亲「咸湿变态」

六旬父亲涉嫌在2015年至2024年间向3岁女儿展示色情影片，表示女儿能从片中的女人身上获取母乳，更在女儿11岁时触摸其胸部及臀部，向女儿表示「当你长大一点后，我会跟你结婚」及造一个婴儿。父亲今在区域法院否认猥亵侵犯等两罪开审，惟承认曾用腰带打女儿的小腿致流血。现年13岁的女儿于录影会面中形容，被告「咸湿」及「变态」，庭上接受盘问下承认日常较少用中文沟通，一般与母亲用英文对话。

因女儿拒绝进食而用腰带打其小腿

案发时69岁被告N.M.S.，否认向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为，以及猥亵侵犯另一人各1罪，承认看管儿童的人虐待或忽略儿童罪。

控罪指，被告于2015年9月至2016年6月期间的某日，在荃湾大坝街某单位，与或向一名年龄3岁的女童X，作出严重猥亵作为；及于2024年初的某日，在荃湾芙蓉街某单位，猥亵侵犯11岁女童X；另于2022年3月至2022年4月期间的集日，在荃湾芙蓉街某单位，身为超过16岁而对9岁的X负有管养、看管或照顾责任的人，故意袭击、虐待或忽略X，其方式相当可能导致她受到不必要的苦楚或健康损害。

虐儿案情指，女童X在2012年12月出生，2015年9月至2024年初，X与母亲Y及被告同住在荃湾大坝街及芙蓉街某单位。在2022年3月至2022年4月的某天，X在芙蓉街单位的客厅拒绝进食，被告因而对X发怒，X遂回到睡房并将门锁上。随后，被告打开门锁便冲入睡房，被告手持腰带打X的小腿两次，X尝试以枕头抵挡惟不果，X感到小腿疼痛及流血。

女儿指父亲展示色情影片又摸捏其乳房

X在录影会面片段中指，被告在X年幼时会「俾我睇无著衫嘅女人」，更向X指「呢个可以做你新妈咪」，X另提及被告每次见到年轻女子时「就会望佢好耐好耐」及说「想上佢」，X形容被告「咸湿」及「变态」。辩方盘问时关注，X在7岁时曾患过度活跃症，须要医生治疗，X则回应「系等于咩呀」，及后表示不记得。X另确认平日与母亲用英文沟通，与被告则用中文沟通。

开案陈词指，X在2015年9月至2016年6月期间就读幼稚园幼儿班，被告某日在单位内用微信向X展示一段影片，片中可见一对裸体男女，被告询问X是否喜欢那些女人，更指X可以从该些女人身上取得母乳，X当时不知道片中的男女在做甚么。X及后在小五时接受性教育，才知道片中人是在发生性行为。

X在2024年的某天在客厅进食时，被告突然走近X的右边，并隔著X的上衣用双手轻捏X的乳房，向X表示「当你长大一点后，我会跟你结婚」，其后更用单手轻扫X的臀侧。X回应「不」并感到难过及愤怒，更要求被告不要触碰自己，惟被告没有理会X的不满，继续作出同样行为。

在同年4月，X指著自己的乳房、臀部及大腿外侧，向Y表示曾遭被告触碰这些身体部位。同年6月，X向补习班导师透露被告展示含裸体男女的影片，被告更指当X长大一点时，二人便可以造一个婴儿，并被告要求X不要将事件告诉任何人，否则他便会入狱，补习导师向社工揭发案件，并报警处理。

案件编号：DCCC1421/2024

法庭记者：黄巧儿