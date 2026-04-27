每日杂志‧人物志｜连结无名艺术家一起追梦 支明远冀办展览进入公众视野

艺术无疆界，创作者亦不分背景和国籍。建筑师支明远喜爱艺术，近年认识一批居港外籍艺术创作者，发现他们的作品水平甚高，惟因寂寂无闻，苦无展出机会。支明远的妈妈习岭南画派水墨画，童年的他亦受薰陶爱「画公仔」，却招来老师责罚，「当心长大做『乞衣』」，从此放弃绘画。疫情期间，他重拾画笔创作水彩画，享受作画乐趣。对才华无法展现，他深有体会，近年创办艺术平台，连结本地及海外民间艺术创作者一起办展览，冀让好的作品进入公众视野。

童年的不愉快经历，曾令支明远放下画笔，至疫情才重拾绘画乐趣。

支明远的母亲曾学习岭南风水墨画，图为她其中一幅作品。 受访者提供

支明远是香港建筑师学会会员和注册建筑师，亦曾于大专院校出任客席讲师。他于新西兰攻读建筑学，自言建筑风格奉行功能主义，设计强调功能性，亦表现简约的美学原则，曾参与独立屋、酒店及商厦项目。工作中，他喜欢绘画草图表达设计构思，再从中调整。

曾与逾千人网上直播作画

他本身爱好艺术，常出席不同画展，观赏其他艺术家及画家的作品并交流。过去工作繁忙，他自言无暇创作，亦无创作念头。面对工作压力，他参加马拉松赛及三项铁人赛等极限运动。直至2020年疫情袭港，才带来转机。

去年支明远于尖沙咀文化中心外作画。 受访者提供

当时封关全球停摆，他终有机会从事创作。他忆述，当时选择绘画水彩画，为的是喜欢水彩画可以营造出如雾似烟的凄美感觉，而且绘画水彩画时，一旦「落笔」便不可修改。

加沙战事仍频，支明远以战地中的女孩为题材作画。

他解释，每次下笔前已构思好题材、所用色彩及颜色布局，并预视不同颜色变化。他自言性子急，喜欢作画过程一气呵成，不想拖拖拉拉。

香港是他的成长地，画作题材不少源自本港的地道生活和城市风景，如街市商贩、城市中的电车或巴士。疫情期间，他首幅创作的水彩画，正是展现由九龙半岛高处远眺维港及港岛的壮丽风景。

支明远的作品以本地地道生活为题材。 受访者提供

当时世界各地的市民居家抗疫，他透过网上联系不同国家地区的水彩画爱好者，一起分享及交流；又曾跟逾千人一起作画，全程网上直播。他指，「疫情期间，绘画成了很多人的心灵寄托。」

疫后复常，他参加不同展览，结识到不少中外艺术创作者，包括数十位在香港居住及工作的外籍人士。这批艺术创作者各有独特创作理念及艺术风格，但共通点都是在工余默默创作，努力实现心中的艺术理想。

惊讶不少民间创作者水平高

近年社交媒体发达，不少创作者于网上展示作品公诸同好。支明远亦从中找到不少好作品，结识相关创作者，惊讶不少民间艺术创作者的作品水平甚高，惟他们缺乏知名度，极难找到展出机会，致令不少好作品未能展现于公众视野。

有人说，创作是一次孤独的修行。支明远对此深有同感，但他更希望协助推广优秀作品，让更多人欣赏。2023年，他联同7位不同画风的业余艺术创作者，成立艺术平台，定期筹办画展，亦参加大型艺术展览。伙伴有的来自瑞典及俄罗斯，亦有土生土长香港人，希望保留多元文化的特点。

筹办艺术平台，有苦有乐，乐的是有市民于画展购下伙伴的画作，即使售价不高，但已是对创作者的最大肯定。苦的则是，不少艺术创作者都是性格内向、羞于或不擅表达，在接触过程中往往「神龙见首不见尾」，令他吃尽苦头。

支明远连结多位居港的外籍艺术工作者办画展。 受访者提供

他曾接触一位年青本港画家，希望邀请对方参加画展。他称，彼此透过通讯软件联络，前后拖拉超过1年，对方往往很迟才覆留言，甚至「只读不回」，令他感到无奈。

去年，他联络一位擅长绘画猫狗等小动物的南韩画家，邀请对方出席画展，或寄来作品参展。对方最初表示感兴趣，他随即交代细节，可是对方其后「失踪」数月，音讯全无。至近日才突然「现身」，回复指「家有要事」，未能参展。

失望之余，他自勉事情不能勉强，只能放下。他是个坐言起行的人，笑言每次进行联络工作，都得付出极大忍耐，「犹如当上半个『凑仔公』。」

支明远及画友将参加下月的艺博会。 受访者提供

没从师学艺 遗传妈妈绘画天分

他自言未有从师学画，但其画作却是有板有眼，他不讳言是遗传自妈妈的绘画天份。支妈妈任职教师，年轻时曾随岭南画派的水墨画家习画，却于支明远12岁时去世。

支明远12岁时妈妈去世，他自言绘画天份来自母亲。 受访者提供

支明远自幼喜欢「画公仔」，回忆中童年时曾拿画作给妈妈品评。他指，童年时学业成绩差劲，更曾于小二时被老师揭发课堂上绘画卡通人物「铁甲万能侠」，遭惩罚于下课后到教员室「罚企」。

更难堪的一幕其后上演。当时另一位老师路过，得悉他因上课时「画公仔」被罚，狠狠抛下一句「这么喜欢画画，当心长大后做『乞衣』。」自此他放下画笔。

往后，他报读大学选科，竟选上不乏绘画元素的建筑学，日后更以建筑师为终身职业。现在回看，他对当年老师的惩罚及说话已没太大感觉，反而体会老师希望学生考好成绩，进入好大学，谋得好差事的苦心，只是当时的普及教育制度，未能兼顾发展学生的个人兴趣。

作画时，很多人害怕出错，下笔后每每左修右改。他却认为要接受下的每一笔，然后从中调节发展，完成画作，就如人生历程的幻变无穷，谁想到一波世纪疫情竟让他实现睽违已久的童年绘画梦。他矢言，「每分钟都希望超越过去的创作」，更盼藉艺术平台连结更多艺术创作者，一起逐梦。

内心住个探险家 瞒着家人「快闪」新疆伊朗

支明远很有冒险精神，喜欢独自探索。由中学时代到西贡咸田湾露营，到近年瞒着家人「快闪」游新疆喀什及伊朗古城，持续追寻心中所想。

支明远爱到世界各地参加马拉松赛，图为他在大阪马拉松赛事的终点留影。 受访者提供

壮阔沙滩加上地标独木桥，令咸田湾近年热爆社交媒体。中四时，他曾独个到此露营，遇上半夜小河水涨浸湿营篷，以及不懂启动火水炉的趣事。他回想说，该次旅程「相当大胆」，但破晓时分披着家人的墨西哥披肩、戴着「随身听」欣赏日出情景，纵是数十年后仍难忘那时那刻的少年情怀。

他亦喜欢游览古迹探寻文明印记，「亲身感受跟看书，看纪录片是两回事。」他一直倾慕被称「丝绸之路心脏」的新疆喀什，惟早年汉族及维吾尔族屡起冲突，家人不准他犯险。至2017年年初，他瞒着家人订购机票，终于踏上行程。

2017年，支明远独自到新疆旅游，于喀什留影。 受访者提供

他忆述，当走在喀什市中心，街头弥漫令人透不过气的肃杀气氛，街上维吾尔人都后他投以不友善目光。他称，数日旅程中只在喀什各处走动，亦感受到古城的风味。

2019年，支明远「快闪」到伊朗旅游，在古城波斯波利斯留影。 受访者提供

至2019年底，他又趁妻子及女儿到澳门旅游，「快闪」到伊朗旅游。他称于网上订购机票及酒店后，便提着行李匆匆出发。此行，他到访古城「波斯波利斯」等名胜，又闲逛当地市集。他称，当地人好客友善，留下难忘回忆，「在街上吃东西，有一半机会不用付钱。」

记者：关英杰