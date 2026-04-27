男子涉红山半岛袭妻案 辩方盘问指女事主曾袭击及挥刀威吓被告

五旬男涉红山半岛寓所袭击妻子一案，今东区法院续审。辩方盘问女事主时，指她在10年前也曾袭击被告，掌掴被告脸部10下及拿刀威吓，更驾车撞向被告乘坐的的士；而案发时被告向两名年幼子女透露长女并非他们的亲生姐姐，女事主情绪激动及捉着幼女手臂，被告欲保护幼女才轻力拨开女事主的手。女事主一概否认。控方今举证完毕，裁判官林子康裁定表证成立，被告选择不作供，料今午将传召辩方证人。

辩方指事主婚后多次袭击被告并曾亮刀恐吓

52岁被告董凯镱，否认一项普通袭击罪。控罪指，被告于2025年4月19日，在赤柱白笔山道18号红山半岛4期7座某室内袭击女子邓春美。

辩方资深大律师林颖茜今续盘问邓。辩方指，邓和被告在2012年结婚后，两人感情不太好，在2013年7月两人曾起争执，邓一度尝试跳窗，须被告和家佣一起拉着她，后来被告报警要求协助，但邓在警方到场后却反指被告袭击她。邓不同意，但称她记得被告曾报警，而被告报警时所说的不是事实，现场有女警劝她不要哭及说出事实，她便透露被告打她。

被告董凯镱。资料图片

辩方续指，邓在2013年9月24日曾打被告的脸两次，及至9月25日凌晨，邓再袭击被告，掌掴被告左右脸共10次；当时被告曾报警，但警方到场时邓已离开，警方须发拘捕令。邓称不记得此事。辩方又展示被告当时的相片，指被告脸部红肿及有裂伤。林官则向邓称，因为涉及刑事责任，她有权就相关问题保持缄默。邓遂选择不回答。

辩方继续提出，邓在2014年6月曾经取出1把全长24厘米、刃长10厘米的刀，并把刀柄多次撞向柜及恐吓被告，为时约5分钟。邓不同意，称这并非事实。

指事主曾驾车撞被告乘坐的士须上庭应讯

辩方又指被告在同月乘坐的士外出时，邓曾驾驶车辆撞上的士车尾，事后警方以「不小心驾驶」罪起诉邓，邓须上庭应讯，惟后来被告为了儿子福祉着想，决定不追究事件，律政司才撤控。邓不同意。辩方另指，邓曾登入被告的网上银行户口及查看被告资产。邓拒绝回答。

辩方亦提到邓在2014年首次提出离婚，虽然后来撤销，但当时被告也有提出离婚呈请，而社署报告是建议被告获得儿子的管养权。邓称社署当时有此建议，是因为被告没有向社署说出事实。辩方续指在2014年7月9日，家佣带儿子到太古广场给邓探视，但邓未经同意便带走儿子及拒绝交回给被告，其后又单方面向法庭申请儿子的监护权。邓亦不同意。

此外，邓于2014年呈请离婚的誓章中才披露她在2004年和前男友生下长女。辩方问到，被告在此以前曾否去过邓的娘家。邓则称「被告一直睇唔起我屋企人」，故不喜欢到她家中，只有极少数情况和她的家人外出饮茶。

事主认被告供长女读国际学校安排实习机会

辩方续指，被告安排邓的长女入读国际学校，除了支付学费，被告另付出共约100万元补习费。邓同意，但澄清补习费约为60万元，又指长女曾获奖学金及被告公司有资助。辩方又指，被告曾运用其人脉，为长女觅得实习机会，也在长女升读大学后给予零用钱及负责其开支。邓也同意。

盘问下，邓确认她和被告母亲的关系良好。辩方指多年来，被告母亲至少给邓共约300万元。邓同意，但称对方是为了安抚她，及感激她一直以来的付出，因为被告母亲也知道被告「成日出去玩女人」，以及她曾在怀孕期间去「捉奸」、以致流产。

辩方又提出，案发时被告向两人的一对子女透露长女并非他们亲生姐姐，当时邓情绪激动及用力捉住幼女的手臂，被告看到后，因为想保护幼女，便轻力地拨开邓的手及叫邓不要捉着幼女，但邓则开始说被告打她。邓不同意。辩方又指，由认识被告到申请离婚，邓都有一个目的「就系攞钱」。邓亦不同意。

案件编号：ESCC1217/2025

法庭记者：王仁昌