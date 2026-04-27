八达通Call车易︱中途更改目的地如何操作？投诉揾边个？ 八达通公司亲授使用攻略

八达通公司早前正式在手机应用程式内，推出全新预约的士功能「Call车易」，伙拍多个的士车队，以「一口价」模式提供服务。八达通交通业务主管邓翠珊今早（27日）在商台节目表示，「Call车易」推出至今6日，仍在起步阶段，但网约的士订单的数字已呈现倍数级增长，Call车易用户的活跃度增长超过1.8倍，相信使用量会持续上升。

邓翠珊亦就「Call车易」的各项功能及操作细节，作了一些详细介绍。

八达通Call车易︱「一口价」只会低不会高 预付最高报价后或有退款

邓翠珊解释，乘客在APP内输入起点及终点后，系统会同时显示来自不同合作车队的报价。这些报价是根据路程、当时路况及各车队的营运成本计算出来，而且是合乎法规的「封顶价」。

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为确保乘客能顺利预约，系统在支付时会先按当时最高的报价，预先扣除款项。邓翠珊强调，这是一个「只会低，不会高」的收费保障。她举例指，假设当时有车队报价100元，另有车队报价105元，系统会先预收105元。如果最终成功接单的是报价100元的A车队，当行程完成后，系统便会将5元的差价退还给乘客。乘客在上车时，App会清晰显示接载的车队资料，整个过程具透明度。

八达通Call车易︱中途改目的地？ 需取消订单再与司机协商

针对部分乘客关心的中途更改目的地问题，邓翠珊明确指出，为保障司机与乘客双方，现阶段的「一口价」模式并不支援上车后更改地址。

不过她教路，若乘客确有需要更改行程，正确的操作是先在APP内取消该宗「一口价」订单。其后，乘客可即时与司机协商，是否愿意转用传统的「咪表」收费模式继续行程。若司机同意，行程结束时，乘客仍可方便地使用八达通APP或八达通卡，拍卡支付咪表所示的车资。

若乘客在预付车资后改变主意，决定取消订单，「Call车易」平台设有清晰的退款机制。邓翠珊表示，只要乘客取消订单，平台便会即时处理退款。

退款速度取决于乘客的支付方式。现时全港有超过一半市民使用手机八达通，若以此方式支付，款项会即时退回至手机八达通的余额。如果乘客是使用实体八达通卡拍卡支付，款项则需经由APP手动领回。用户需在App内打开「待办退款事项」，再按指示将该实体八达通卡拍向手机背部，便能取回款项。

八达通Call车易︱设一站式客服 统一处理投诉及疑问

「Call车易」集合了多个的士车队，若遇上服务问题，乘客或会对寻求协助感到混乱。邓翠珊强调，平台已建立了一套「一站式」客户服务渠道。乘客只需在「Call车易」功能内，点击「我的」（人头图像）选项，便能找到客户服务入口。

不论是关于车队服务的投诉、对收费的疑问，甚至是寻找已下载的优惠券等问题，均可透过此渠道提出。八达通的客服团队会作为统一联络点，负责联络相关的车队或营办商，为乘客跟进及解决问题，免除乘客需自行寻找不同单位联络方式的不便。