五一黄金周｜陈宗彝料核心区酒店需求率高 盛事经济带动本港市道

五一黄金周将至，政府预计在五一黄金周的五天假期内，约98万人次内地旅客访港。立法会议员、酒店集团首席营运总裁陈宗彝透露，集团旗下核心区酒店入住率已近饱和。他指出，由于两间酒店均位处核心旅游区，需求率较高，其入住率会较全港平均水平为高。他认为旅游业受盛事经济及中日关系等因素，带动本港旅游市道。

五一黄金周︱铜锣湾酒店入住率达95%

陈宗彝透露，集团旗下位于铜锣湾的酒店，在五一黄金周期间的入住率高达95%；而尖沙咀的酒店虽有10%房间正进行装修，但入住率仍达85%，相当于饱和。他指出，由于两间酒店均位处核心旅游区，需求率较高，其入住率会较全港平均水平为高。

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至于房价方面，陈宗彝指出与去年同期相比，尖沙咀的酒店房价上升8%，铜锣湾则上升5%，反映酒店需求强劲。被问及旅客平均留港日数，他指出，旅客平均留港三日，较全年平均数略短。

盛事经济及中日关系影响

陈宗彝分析，多项因素共同带动酒店业表现。他观察到，因中日关系紧张，部分原计划前往日本的内地旅客，转而选择来港旅游。同时，本港举办的多场演唱会及文化活动，成功吸引旅客。

他补充，「粤车南下」计划亦带来部分家庭旅客，虽然占比不高，但对整体市场有正面作用。酒店业界亦积极与邻近商场合作，如向住客提供指定名牌店舖优惠券，借此联动带旺零售市道。他认为，人民币汇率较去年稳定，亦增强了内地旅客在港的消费意欲。