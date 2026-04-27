粉岭绕道（东段）5．3通车 智慧运输规划平台省3月工时

为推动智慧出行，政府早在2021年成立10亿元的「智慧交通基金」，以资助本地企业及机构进行与车辆相关的创新科技研究和应用，目标是便利出行和提升道路网络或路面使用效率，以及改善驾驶安全。其中由基金资助、港大研发的「组装合成法组件的智慧运输规划平台」已在多个建筑或运输项目落地使用，下月3日正式通车的粉岭绕道（东段），施工亦应用该平台，大大节省约3个月施工时间，确保交汇处工程如期完成。

运输署总工程师/智慧出行方崇杰表示，为安全及高效运输组件，粉岭绕道（东段）工程采用港大研发的「组装合成法组件智慧运输规划平台」，透过结合三维点云及模拟技术，能够精确重建拖车在运送大型建筑结构组件时，穿过复杂路口、回旋处和窄路的实际情境。

龙跃头交汇处的行人天桥是全球首次以超高强钢来建造。 运输署提供。

为减少现场焊接工作量，团队将行人天桥的组件预先拼装再运送至工地。来源：运输署提供。

方崇杰指出，该平台结合三大核心技术：智能三维扫描路径分析、路径选择和交通影响评估，第一步利用地政总署提供的三维数据，精准掌握道路环境；第二步用人工智能路径演算法综合交通的流量及空间限制，找出最合适路线；最后，模拟组件实际运输时对交通的影响，协助制定最佳运输时间及方式。

他提到，除了可减低安全风险之外，协助选出最安全及最高效的运输路线，亦分析对现有交通流量、车速和延误的影响，「 这些大型组件需要由屯门码头运送至粉岭工地，全程约34公里，途经多个急弯、回旋处，甚至是轻铁路轨上架空电缆、隔音屏障和灯柱」，单用平面分析难以应付，需要进行大量实地测试、测量，花费大量人手时间，风险及对周围影响亦相对高。

全程约34公里运送路线，途经屯门、元朗、上水、粉岭等主要干道。来源：运输署提供。

方崇杰鼓励更多机构申请资助，共同推进智慧运输交通，以科技赋能，利民便民。

土木工程拓展署工程师（北）郑允健表示，粉岭绕道（东段）施工期间面对多项挑战，当中在龙跃头交汇处建造「三层式结构」(包括地下行车通道、地面回旋处及高架行人天桥)时，是全球首次应用超高强钢来建造行人天桥，虽然可大幅减轻桥身重量达九成，减少地底桩柱，但同时亦带来焊接难题，「超高强度钢材会因焊接时的热力而影响其强度，若按照原定计划，天桥组件会被切半运送，并在工地现场才进行焊接。但在雨季期间于工地进行超高强钢焊接，需应付不稳定天气等极大挑战。」

郑允健称，为减少现场焊接工作量，团队决定将组件预先拼装再运送至工地，但导致部分模组超出了部分道路的标准宽度。使用平台的三维模拟后，可识别出最合适及安全的运输路线，以及在关键路口的运输情况。原定运送路线途经屯门皇珠路，但平台分析该路段有隔音屏障限制，净空空间不足，故改道青云路，确保运送过程安全。最终，团队在短短12晚内将40个模组安全送达工地，节省约三分之一的超高强钢焊接长度及三个月施工时间，运送组件数量亦由53件减至40件，确保交汇处工程如期完成。

郑允健称，虽然使用超高强钢能大幅减轻桥身重量达九成，但亦带来焊接难题。

唐钧诚称，工程另一大挑战是确保大型组件顺利通过每个弯位和路口。

运输署高级工程师/北区唐钧诚补充，工程另一大挑战是确保大型组件顺利通过每个弯位和路口，该组件的平面阔度最大达7.8米，远超一般双线行车道的7.3米标准阔度，故必须倾侧摆放，但导致其高度则增加至4.9米，占用了整个路面，需要有精准的模型分析，加上原本以平面分析有超过20个冲突点，而平台分析减至4个冲突点，令部门能更精准地安排交通标志搬迁及树木修剪，显著提升效率。

全长4公里的粉岭绕道（东段），将于下月3日通车，是北部都会区（北都）发展中首个落成的大型运输基建项目。绕道采用双程双线分隔车道设计，由地面道路、地下行车道及高架桥组成。走线由粉岭公路近大埔九龙坑开始，绕过安乐村工业区，经过龙跃头交汇处，沿梧桐河畔延伸，连接石湖新村及粉岭北新发展区，成为连接新界北区与市区的重要绕道。

绕道通车后，驾驶人士可取道新路线来往粉岭龙跃头、联和墟及粉岭公路，无须途经上水及粉岭市中心的繁忙道路，在繁忙时段可节省约十分钟车程。粉岭绕道（东段）亦可有效分流粉岭北新发展区未来的交通，减轻现时粉岭及上水一带主要道路的交通负荷，改善整体道路环境，提升北区道路网络的运作效率。

记者 何姵妤