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廉署举办专题讲座 解码「十五五」规划

社会
更新时间：07:00 2026-04-27 HKT
发布时间：07:00 2026-04-27 HKT

今年是国家「十五五」规划的开局之年，廉署早前特别举办「解码「十五五」规划 ─ 对香港和廉署的启示」专题讲座，目的是要让廉署上下深入了解国家「十五五」规划内容，并思考如何把反贪工作与国家发展大局紧密结合。

 


「十五五」规划是香港一个非常重要的课题
 

廉政专员胡英明及副专员丘树春亦有出席讲座。
廉政专员胡英明及副专员丘树春亦有出席讲座。
两位教授均认同十五五是一个重要的契机，香港必须抓紧机遇。
两位教授均认同十五五是一个重要的契机，香港必须抓紧机遇。
廉署早前特别举办「解码「十五五」规划 ─ 对香港和廉署的启示」专题讲座，目的是要让廉署上下深入了解国家「十五五」规划内容。
廉署早前特别举办「解码「十五五」规划 ─ 对香港和廉署的启示」专题讲座，目的是要让廉署上下深入了解国家「十五五」规划内容。

廉政公署认同，「十五五」规划是香港一个非常重要的课题，因为国家规划不仅是宏观蓝图，更是廉政公署在香港廉政工作中，可以找到的方向和机遇。专题讲座由两位重量级讲者主讲，复旦大学中国研究院的院长张维为教授主讲的「五年规划的力量」，令廉署更深刻理解五年规划背后的制度力量与战略眼光；清华大学公共管理学院教授鄢一龙主讲的「中国十五五经济发展：增长新逻辑、产业新蓝图与香港新机遇」，让廉署人员看到国家新一轮发展的方向，并提醒廉署要思考如何在新蓝图下发挥更大作用。



廉署是全球的「模范生」

 

两位教授均认同十五五是一个重要的契机，香港必须抓紧机遇。二人亦为廉署在反贪工作中的定位与使命提供新启发：廉署是全球的「模范生」，成功将「廉洁」刻进文化的DNA，未来必须继续扩大廉署的国际影响力，向世界各地宣扬国际知名的廉洁文化，为不同国家官员进行反贪培训，借此提升全球的清廉水平，发挥香港的「软实力」之余，亦说好国家与香港的故事。

记者蔡思宇

 

 

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