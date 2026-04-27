AI机械人时代︱AI运作如「黑盒」 难厘清责任 议员倡河套「先行先试」︱新闻追击

规管机械人存在不少技术困难，有熟悉人工智能的立法会议员指出，AI运作犹如「黑盒」，现时技术未能追踪出错成因，故未必能厘清拥有者和生产商的责任，对立法造成挑战，建议在河套区以沙盒方法测试机械人法例。有保险业界则指出，大公司会为机械人购买产品责任保险，产品设计者亦会就产品买保险，可说是新兴市场，若未来机械人应用普遍，政府可研究立法规定为机械人购买第三保。

立法会议员兼中大工程学院副院长黄锦辉表示，现时人类可受法律制裁，但未来无人驾驶车辆没有司机，则需要新的法律，不过现时AI运作有如「黑盒」，人类无法跟踪AI作业思路，对立法造成挑战，需待「思维链」或可解释人工智能等研究成果，才可协助厘清责任问题；数据量不足造成的偏颇亦会引致失误，但难以区分上游数据生产者和下游数据处理者的责任。

机械人与其他机械产品无异，均可透过保险转介受第三方追究的风险。

黄锦辉倡按机械人智能分级规管

机械人规管方面，黄锦辉认为，未来法例或需要规管所有机械人，但可按机械人智能分等级规管，例如遥控机械人是最低级，高一级的需要人手操作启动，最高级是完全自主操作。

黄锦辉又指，在创科领域中，法律永远落后创新，建议政府仿傚深圳「先行先试」方式，以沙盒方法在河套香港园区测试不同规则，将合宜的规则定为法例，「好似河套园区测试无人车，规矩可以随时调校，可行的规矩就用。」

至于未来立法方向，黄锦辉指出，未来是人机共融的世界，法律要保护人类用家和AI智能体，最终目的还是保护用家，律政司需要考虑对机械犯错的态度如何取态，而商界亦会希望法律会保护产品。

黄锦辉认为，未来法例或需要规管所有机械人，但可按机械人智能分等级规管。

保险业界：机械人保费并非一定贵

国际专业保险咨询协会会长罗少雄表示，机械人与其他机械产品无异，均可透过保险转介受第三方追究的风险，现时亦有使用机械人的大公司购买产品责任保险。至于如何厘定保费，他说保险公司会按产品设计和实际场地操作而定。

罗少雄续指，机械人失灵可由两方面导致，其一是产品设计者或制造商有疏忽，导致产品缺陷，其二是拥有者未有按指引操作机械人，或忽略维修保养责任。他不认为意外的肇事责任难厘清，因可追查导致事故的原因，故机械人的拥有者和产品设计者均有需要购买保险。

机械人保险是新兴市场，罗少雄预计相关保单将会陆续增加，而保费亦会视乎风险，但机械人工作风险可能较人类更低，保费并非一定贵。他举例，自动驾驶汽车较人类驾驶更安全，「不会跟车太贴、不会胡乱切线、不会冲灯，数字显示无人驾驶风险低过有人驾驶。」

他又指，现时机械人使用未普及，大公司一般都乐意购买保险转介风险，而现时未有因机械人导致的伤亡数字，故现在毋须强制为机械人买保险，若未来机械人应用普及，政府或需研究仿效劳工保险和汽车第三者责任保险，立法要求为机械人购买保险。

记者：何姵妤、曾伟龙