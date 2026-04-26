保安局办大湾区研学团 港深澳青年领袖深入珠三角西岸 探索创科与历史

保安局再度举办大湾区青年研学团，组织香港、深圳及澳门的青年领袖，前往珠三角西岸的肇庆、开平及新会等历史文化名城，旨在发掘大湾区的深厚文化底蕴及科技发展。

保安局本年度再度举办大湾区青年研学团，带领一众来自香港、深圳和澳门的优秀青年领袖，深入探索珠江三角洲西岸地区。行程首两日，研学团已到访肇庆、开平及新会三座历史文化名城。

活动内容丰富，学员先到访肇庆青年创业基地，听取两位年轻创业家的分享，其后参观一家新能源汽车企业的全自动化车间。此外，研学团亦参与由深圳大学导师主讲的「十五五规划」专题讲座。

卓孝业带团赏古建筑群

保安局副局长卓孝业亦有带领团员，到访开平碉楼古建筑群，并品尝特色陈皮咖啡，体验当地文化。整个行程旨在让青年领袖们，深入了解大湾区的历史底蕴与现代科技发展。

图片来源：保安局fb