太平清醮倒数一个月 长洲酒店早爆满 商户盼好天气带动生意 平安包加价一蚊

一年一度的长洲太平清醮将于下月举行，距离正日尚余一个月，岛上酒店房间已全数被预订，有客人更提早一年预订。另有商户积极筹备，推出「平安包蒸笼」磁石、「醒狮冰箱贴」及「脚仔平安包」公仔等创意商品，冀吸引年轻客群。因应材料及成本上升，老字号饼店「郭锦记」也会稍为加价，平安包由每个11元，微调至12元。

有游客上年太平清醮后即订房

长洲华威酒店在正日及前一日的房间早已爆满。酒店前台经理Nelson透露，65间房早在4个月前已被订光，有客人甚至在去年太平清醮结束后，立刻预订来年房间。大部分客人为旅客，以内地客居多，本地客近年反而减少。

房价方面，他称太平清醮当日属「全年最贵」，虽然酒店多年未有大幅加价，但当日房价仍比平日高出一倍以上，「平日大概800元一晚，太平清醮前夕及正日价钱则介乎1,000至2,000元。」

推「脚仔平安包」公仔 纪念品店：近排兴呢啲可爱

不少商户亦提早筹备应节商品。经营近三十年的纪念品店老板杨先生表示，今年特别推出「平安包蒸笼」及「醒狮」造型冰箱贴等纪念品。除了传统特色商品，亦贴近年轻人口味，推出一对「脚仔」的「平安包」造型玩偶。他称该款玩偶是近期较畅销的商品，「近排兴呢啲可爱，大家见到就会买」。汲取去年经验，「熊猫」造型玩偶大受欢迎，甚至一度售罄，因此今年增加备货，准备约2,000只「脚仔平安包」公仔。

他坦言受经济不景、北上消费影响，对今年生意不感乐观，期望与去年持平「已算不错」。同时，机票、油价及运费上升，长者2元乘车优惠亦有调整，游客和本地客出行受阻，只好「希望天气好，唔好落雨，咁就算好啦」。价格方面，他称要「大众化」，由此未有加价，希望留住街坊客。

平安包加价一蚊

售卖「平安包」的老字号饼店「郭锦记」周日门外排起长长人龙。负责人郭先生表示，今年正日适逢星期日，但预计生意与去年相若，人流亦未必大幅增加，料可卖出约一万个平安包，「始终人手做，都系尽力」。他指传统上平安包寓意「平平安安」，客人以本地客为主，不少市民专程前来购买，外地游客相对较少。

他又透露，因应材料及成本上升，今年平安包售价已由去年的11元微调至12元，「加得多又唔可以，加一蚊差唔多，材料样样都贵咗。」人手方面，平日仅有4、5名员工，正日会额外聘请兼职帮忙应付大量顾客，并延长营业时间至晚上约11时，「平日六点便关门。」

经营10多年小食店的吴小姐表示，今年佛诞假期正值星期六、日，预料人流较为分散，不会集中在正日，估计今年生意大致持平，人流及生意比平日周末多一至两成，「当多咗个星期六、日」，但若遇雨天则可能跌三至四成，「最紧要唔好落雨，否则咩都冇用」。她忆述，疫情前太平清醮人潮汹涌，早上九点十点已要封路，如今则不复当年盛况。

记者：何姵妤