宏福苑听证会︱时任大埔民政专员陈巧敏将作供 曾因路祭衣着高调惹批评

大埔宏福苑火灾独立委员会明日（26日）继续举行听证会。根据委员会上载的证人作供时间表，时任大埔民政专员陈巧敏和大埔民政处联络主任（5A）柯炜妍都会作供。另外，屋宇署助理署长/强制验楼张玉清，以及屋宇署前高级屋宇测量师（屋宇管制）谢锦明都会出席作供；谢锦明曾于2023年4月25日至2025年7月6日借调至房屋局独立审查组（ICU）。

翻查资料，时任大埔民政专员陈巧敏曾在宏福苑路祭时穿着比较花巧的连身裙惹议，被批过于高调。陈巧敏事后透过民政事务总署社交平台，为「衣着选择引起大家关注」致歉，称对英勇殉职的何伟豪致以最崇高的敬意和深切的哀悼，未来会继续做好宏福苑的善后工作。陈巧敏最终于今年1月13日卸任大埔民政专员，与食环署助理署长（街市发展）钟慧婷「对调」职位。

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