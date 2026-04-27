粉岭乐岭轩︱房协邀第三方建筑测量师 验楼兼拍教学影片 业主反应理想

资助出售房屋交楼质素备受关注，房协为旗下粉岭资助出售项目「乐岭轩」邀请第三方建筑测量师验楼，并拍摄涉11范畴、总长逾半小时的验楼短片，向业主传授验楼知识，同时提供「验楼指南」和「维修小册子」。房协总监（工程策划）张冠华表示，业主反应理想，有单位只有数项执修要求，房协未来的资助出售房屋项目均会有类似措施。

粉岭「乐岭轩」696伙上月入伙，房协首次为资助出售房屋项目业主提供「交付三宝」，协助业主验楼，包括邀请资深测量师何巨业拍摄涉及11个范畴的验楼短片，按实而不华、功能性的标准检验单位，每条短片长约数分钟，提醒业主验楼的注意事项，并制作「验楼指南」和「维修小册子」予业主参考。

措施延用至未来资助出售房屋

房协多个资助出售房屋项目陆续落成，聚然、峻然、朗然和乐启轩均料于明年入伙。张冠华表示，房协踏入交楼高峰期，新措施目的是加强与业主的沟通，业主验楼时若有疑问，可向第三方团队了解。他表示，项目经过房协团队检验最少两次，再经第三方检验，有助及早找出需要执修的位置，而业主反应亦理想，需要执修的情况有改善，且主要是小执修，但暂未有相关统计数字，有个别单位向房协提交的执修要求更只有数项。

张又指，安排第三方验楼不影响交楼时间，成本占整个项目仅属有限数，未来资助出售房屋项目均会有类似措施，房协将检讨成效，因应项目的特性作出调整，例如项目邻近公路，亦会加入检验减音设施的部分。他续指，大部分执修都可于21天内完成，但有个别情况需配合订购材料时间。

验楼片教业主实用标准

验检片段涉及天花、墙身、批荡、油漆等11个范畴。何巨业表示，一般而言，饰面有较多需要执修的地方，例如油漆、瓷砖扫口和唧胶，主因是材料经过时间而改变，发现后便会要求承建商执修。房协则指，按目前业主向房协提交的执修清单，执修事项主要是手工瑕疵，例如油漆批荡不美观，或洗碗锌盘夹口需要补唧胶等。

张冠华又称，教授业主验楼标准以实用和功能性为主，举例瓷砖有不多于20%的空鼓，只要不是在瓷砖边缘位置，瓷砖亦不会剥落，不用敲打每块瓷砖；玻璃窗有轻微花痕亦未必需要更换，因为换窗对窗框会有损坏，而且入伙1年后亦会有抹窗导致的痕迹等。

记者：曾伟龙