HKMA成立杰出市场策划精英会 逾百有经验人士加入 打造业界交流平台

香港管理专业协会（HKMA）自1985年创办「HKMA杰出市场策划奖」以来，一直被誉为市场推广界「奥斯卡」，至今已嘉许近800个市场推广项目及业界领袖。为进一步提升行业专业水平，HKMA正式成立「杰出市场策划精英会」，并于上周五举行启动礼暨领袖论坛，汇聚历届奖项得主。HKMA杰出市场策划精英会创会主席林国诚表示，精英会已初步吸引超过100位具有丰富市场营销经验的人士加入，透过咨询指导、知识交流及领导力培训，支援并培育业界新晋人才。

让业界精英站在行业趋势最前线

林国诚表示，杰出市场策划奖含金量极高，每位得奖者都以此为荣，形容该奖项犹如一场「自由搏击」，无论企业规模或预算多少，均在同一舞台竞技，能脱颖而出的绝对是行内佼佼者。他表示，去年与多名奖项得主交流后，萌生成立精英会的念头，希望为业界打造一个有意义的交流平台，让业界精英能站在行业趋势的最前线，同时为新一代入行者提供更多指导与支持，达至薪火相传。

他表示，精英会致力推广各行业在市场营销、创新及策略影响力方面的最高标准，亦为政府、非政府组织、初创企业及中小企，在商业发展、品牌策略及经济相关倡议方面提供精辟见解与思想领导，促进香港及区域的发展与竞争力。除了会员之间的交流，未来精英会将举办多场主题研讨会，包括人工智能（AI）应用及体育营销等。

HKMA副主席黎韦诗表示，市场营销在企业发展中的重要性已大幅提升，成为企业增长的重要支柱。营销已不再局限于推广产品或公司，而是要在品牌与消费者之间建立更深层的连结，因为品牌爱好度与信任度在当前市场环境同样关键。她认为，香港企业不应单打独斗，精英会正好能促进跨界合作，共同探索新机遇，为顾客带来更多元的体验，「要做大个饼，而唔系互相竞争。」

黎韦诗指，杰出市场策划奖自创立以来，评选机制严谨，奖项竞争激烈，「无论机构规模大小，都系用同一标准评选」，因此被业界称为「华山论剑」。她认为参赛能促使团队进行反思，鞭策团队每年都要做出优秀的策划方案，同时能学习同行最佳的实践经验，亦能大大提升士气，「同事赢到奖，开心过升职加人工。」

奖项非大品牌大预算「专利」

2025年度「最杰出市场策划人」及「杰出市场策划人」得主、HKMA杰出市场策划精英会执行委员会副主席罗嘉麒表示，相关奖项一直是其入行以来的目标。他指从准备参赛文件到最终汇报，既是一次全面检视工作的机会，也是回望职业生涯的过程，「获奖更是对我职业生涯最大的认可」。

他强调，奖项并非大品牌或大预算的专利，只要理念扎实、执行到位，无论资源多少都能脱颖而出。展望未来，他希望更多人了解奖项的公平性与专业性，并期望精英会成为营销人交流的平台，促进跨品牌、跨行业合作，为奖项及整个行业带来更多价值。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰