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登革热︱食环署「以蚊治蚊」 拟最快年底引进「绝育雄蚊」 交配产卵下一代无法发育

社会
更新时间：12:54 2026-04-26 HKT
发布时间：12:54 2026-04-26 HKT

本港近日录得今年首宗本地登革热个案，加上天气渐趋炎热潮湿，控蚊工作备受关注。食环署署长吴文杰今日（26日）在电视节目《讲清讲楚》表示，由于今年4月气温较去年同期高且雨水增多，部分地区诱蚊器指数已提早飙升至20以上的警戒水平。吴文杰指当局正严阵以待，除维持较严谨的大型灭蚊门槛外，也正与内地及本港科研机构合作，拟引入带有「沃尔巴克氏菌」的雄性绝育蚊只，透过「以蚊治蚊」方式灭蚊，最快本年底至明年初在港实地测试。执法方面，当局亦加强对物业管理公司的巡查，一旦发现屋苑积水内有蚊虫或蚊卵，将不予警告直接作出检控。

已于全港放置2000个新型捕蚊器「以蚊治蚊」

在现行控蚊策略上，吴文杰指当局自去年起，因应基孔肯雅热，已将启动大规模灭蚊工作的诱蚊器指数门槛由20下调至10，今年会继续沿用此严格标准。同时，署方持续加强应用「以蚊治蚊」科技，目前全港已放置约2,000个新型捕蚊器，单是过去两个月已于600间学校加装。该捕蚊器能让蚊只沾上药粉，带回其他水体令孑孓无法孵化。

最快年底引进「带菌雄蚊」交配后虫卵将无法孵化

食环署正积极探讨新一代生物防蚊技术。吴文杰透露，署方正联同内地及香港科研机构进行前期研究，参考内地做法，在特定区域释放带有「沃尔巴克氏菌」的雄性成蚊。当这些雄蚊与自然界的雌蚊交配后，产下的「下一代」虫卵将无法孵化，从而有效减少整体蚊子数量。他表示，当局会审慎考虑市民对释放蚊只的观感，若技术成熟及成效理想，最快今年年底、不迟于明年年初在香港引入该方法作实地测试。

相关新闻：基孔肯雅热｜佛山「以蚊治蚊」 靠绝育雄蚊与不吸血同类「出战」

透过新科技检测渗水 发出维修通知时间压缩至14天

楼宇渗水问题长年困扰不少市民，食环署与屋宇署辖下的联合办事处（联办处）去年接获逾4.6万宗相关投诉。食环署署长吴文杰表示，当局将推出新程序处理渗水投诉，透过应用新科技提早介入，目标将发出建议维修通知的时间大幅压缩至接获投诉后的14天内。吴文杰指出，旧有调查程序需时极长，单是确认源头并向楼上业主发出通知，最少需时71天，令受影响住户长期受困扰。

新机制下，联办处接获投诉后会先派员视察，若确认天花渗水范围达35%或以上，会提早应用红外线检测仪器寻找水流位置；配合现场观察（例如确认并非只在雨天才出现渗漏），只要有合理理由相信源头来自楼上，当局便会即时向楼上业主发出「建议维修通知」。

吴文杰强调，根据过往数据，高达99.5%的渗水个案均由楼上单位引致。涉事楼上业主接获通知后，有28天时间进行检测及维修。若业主采取不合作或拖延态度，当局于28天后会启动详细调查，包括进行色水测试及需时较长的微波断层测试。一旦最终调查证实漏水源头确为该单位，业主将须承担1.7万港元以上的政府检测成本。吴文杰相信，相比起自行聘请合资格技工维修仅需数千元，有关成本将成为重要诱因，促使业主尽快履行楼宇维修责任。

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