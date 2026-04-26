五一黄金周︱4.30公众地方禁管有另类吸烟产品 衞生署不担心影响来港意欲 称旅客不会以吸烟为旅游目的

政府将于4月30日起实施新法例，任何人在公众地方管有电子烟、加热烟等另类吸烟产品，即属违法。衞生署署长林文健医生强调，新法例对旅客及市民一视同仁，违者将不作警告直接执法，定额罚款为港币3,000元。林文健相信，「旅客不会为了吸食另类烟草产品或者吸烟而来港旅游」，所以措施不会影响旅客来港意欲，并有信心能进一步降低本港的吸烟率。

烟雾亦有二手烟效果损健康

林文健今早（26日）在电台节目表示，由周四起，所有市民及旅客均不得在公众地方管有指明另类吸烟产品，包括电子烟弹、烟油、加热烟及草本烟。如管有少量相关产品，会被定额罚款3000元；如管有多于一定数量，最高可罚款5万元及监禁6个月。推行此政策的主要目的，是保障市民健康。他指这些另类吸烟产品含有尼古丁及其他有害物质，其产生的烟雾亦也有二手烟的效果，会对人体造成伤害。」他补充，政府早于2022年已立法禁止入口、制造和销售另类吸烟产品，是次修例是将法例进一步完善。

跨部门合作加强口岸宣传

对于有立法会议员担心新法例会影响旅客来港，林文健表示并不担心，并指出五一黄金周的旅客数字从预订酒店等数字来看，预料仍很火热。他强调：「相信旅客不会为了吸食另类烟草产品而来港旅游。」不觉得这个新措施会有特别影响。

他指，为确保旅客知悉新规定，当局已采取跨部门合作，在机场及各陆路口岸等入境地点，透过大型广告板、派发传单等方式加强宣传。当局亦与内地媒体合作，包括中央电视台，合作宣传新法例，同时已将相关资讯发放给旅游业界，让他们提早将资讯通知旅客。

对年轻人构成「门户效应」

针对市面上流传另类烟危害较少的说法，林文健认为有误导性，引述科学数据指出，另类烟与传统烟草产品的危害性不遑多让。以电子烟为例，研究显示吸食者的慢性阻塞肺病病发率，比非吸食者高出五成，中风机率亦高出超过三成。

林文健解释，加热烟透过电子设备加热，过程中烟雾会释放塑胶类的化学物及多种独有致癌物质，对健康构成严重威胁。另类吸烟产品亦会对年轻人构成「门户效应」，根据其他地区的经验显示，青少年使用另类烟产品后，长大后转为吸食传统香烟的机会高出3至4倍。

林文健又称，政府将继续多管齐下、循序渐进地推动控烟工作。除了修订法例，当局亦已扩大禁烟区、增加烟草税，并积极推广戒烟服务。本港吸烟率已降至8.5%的历史新低，他期望在新措施带动下，能进一步降低吸烟率，争取成为全球吸烟率最低的地区之一。

针对传统香烟，政府计划于2027年推行统一包装设计，并引入完税标签制度。对于有议员担心统一包装会令市民难以分辨已完税香烟及私烟，林文健指统一的包装设计非香港独创，全球已有超过25个国家实施，且成效非常显著，能提升用家戒烟意欲。

他解释，届时所有在香港出售的香烟零售包装，无论颜色及文字等都要划一，而健康忠告亦会推陈出新。除了采用统一设计外，亦必须贴上新的完税标签，因此不会出现混淆。

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