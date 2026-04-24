灵实协会x徐德义医生个人画展《希望・意象》开幕 罗淑佩：看到生命、盼望

「基督教灵实协会x徐德义医生个人画展《希望・意象》」今（24日）举办开幕礼，文化体育及旅游局局长罗淑佩致辞时表示，数月前于灵实胡平颐养院一次「art jamming（即兴绘画）」体验中，首次知道徐德义医生原来是一个画家，当时与一班朋友一同画画，当中应有伤健人士，包括灵实恩光学校学生，该校智障人士学校，是一所很有意义的学校。她从中有两点体会，一是原来繁忙生活当中都可以追寻到兴趣，甚至可以成「家」；二是「天生我材必有用」，就算身体上有挑战或残障，都可以发挥艺术潜能，这两点令她十分感动。

罗淑佩父亲晚年最后阶段在灵实度过 获医护人员悉心陪伴

罗淑佩提到，其父亲晚年最后一个阶段也是在灵实度过，获灵实医护人员悉心陪伴父亲度过最后的日子。后来透过院牧分享，知道父亲是一个很好的基督徒，在信仰上亦令父亲很有信心走完最后一段人生路程。罗淑佩作为家属对此非常感激，亦非常感恩。她更称，如果以后灵实有事需要帮忙，尽量一定会到。她形容一走进会场，还未看到接近30幅画作的时候，已看到很多色彩，而这些色彩令人很开心。

文化体育及旅游局局长罗淑佩致辞时表示，数月前于灵实胡平颐养院一次「art jamming（即兴绘画）」体验中，首次知道徐德义医生原来是一个画家。

罗淑佩形容一走进会场，还未看到接近30幅画作的时候，已看到很多色彩，而这些色彩令人很开心。

罗淑佩冀有更多机构结合专业和创意 捕捉生命的美

罗淑佩又指，今日天气刮风雨天，大家进入会场时，可能被雨水沾湿，天色亦不是很明亮。但一进入会场，看到真的如灵实（Haven of Hope）所言，看到很多颜色、意象，从而看到生命、盼望。她希望以后有更多机构，亦有更多朋友，会将专业结合创意，在追寻专业的完美之余，亦可抽出时间捕捉生命的一种美，亦都可以透过这样一个慈善、为灵实协会筹款的画展，捕捉美，让这个世界亦更加美。