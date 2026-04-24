廉政公署咖啡厅五一新搞作 邀年轻歌手献唱 推限量文创吸客

廉政公署总部「一九七四咖啡厅」将于五一黄金周推出音乐主题活动，除展出张学友等昔日歌手的反贪作品，更邀来年轻组合现场表演。届时亦会推出多款自家设计的限量文创产品，期望吸引更多旅客到访。

经典金曲结合GenZ新声 传承廉洁讯息

位于北角渣华道廉政公署总部的「一九七四咖啡厅」，为迎接五一黄金周，将以音乐为主题，举办「留声．印记」展览，展出廉署过往与多位流行歌手合作的珍贵宣传品，包括张学友、陈慧琳、杨千嬅等人的黑胶唱片、卡式录音带及旧照，让访客重温昔日反贪流行曲。

此外，咖啡厅亦邀请「GenZ」表演者，在五月指定日子带来现场音乐表演，为倡廉活动注入新活力。

「GenZ」传「诚」表演时段：

5月1日（星期五）下午1时30分：无伴奏合唱组合Replay及「Starliteer」学员

5月2日（星期六）下午1时30分：「Starliteer」学员

5月9日 (星期六) 下午1时30分：无伴奏合唱组合Replay

推自家设计文创 限量斜孭袋保温杯

除音乐活动，廉署亦将于五一期间推出多款由内部人员设计的全新文创产品，包括保温杯、笔记簿、帆布袋及毛绒斜孭袋，全部数量有限，售完即止。

访客亦有机会获取全新设计的咖啡主题纪念品，包括免费的「诚信四重奏」叠色集印卡，以及随活动送出的「期间限定」咖啡主题造型文件夹。廉署预计，新活动将吸引大批内地旅客，访客人数或再创新高，届时将加派人手并增加展览厅开放时段。详情可留意廉署网站及社交媒体公布。