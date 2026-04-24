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公司董事以假护照开银行户口罪成 还押候判

社会
更新时间：17:16 2026-04-24 HKT
发布时间：17:16 2026-04-24 HKT

公司董事涉利用假护照开设银行户口，廉署调查后对该公司董事提出起诉。被告经审讯后今(4月24日)在区域法院被裁定以欺骗手段取得服务等4罪成立。暂委法官高伟雄将案件押后至5月15日判刑，期间被告还押惩教署看管。

被告方思远，38岁，被控两项以欺骗手段取得服务，以及两项管有虚假或伪造的旅行证件罪。被告被裁定4罪全部成立。

出示假墨西哥及加拿大护照开户

案情透露，被告于2020年11月及2021年9月，先后约见两间银行的职员以申请开立个人银行户口。他讹称自己是Fong Tim，并向银行职员出示一本墨西哥护照及在开户申请文件上签署确认提供的资料真确无误。被告因而不诚实地取得该两间银行的服务，成功开立8个银行户口。

被告又被裁定管有两本虚假或伪造的旅行证件，即上述墨西哥护照及一本加拿大护照。被告于该两本虚假护照上的姓名及出生日期，与他持有的其他身分证明文件所显示的资料并不相同。

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