启德体育园引领绿色盛事新标竿 逾11万七榄球迷共筑「绿」茵主场

启德体育园于刚圆满举行的香港国际七人榄球赛中，再次于国际舞台上展现如何将可持续发展的理念于大型体育盛事中实践。在连日高密度人流及长时间运作的环境下，体育园以系统化管理全面落实减碳、提升资源效益及推动循环经济，成功在盛事规模与环保表现之间取得平衡，为大型体育盛事树立崭新的「绿色标准」。

七榄赛事为期3天 共吸引逾113,395人次入场

为期3天的七榄赛事共吸引超过113,395人次入场，汇聚世界级球员与来自全球各地的球迷。赛事场内气氛炽热，场外运作则讲求效能与可持续性。体育园结合绿色场馆设计与智慧营运系统，在确保观众享有流畅观赛体验的同时，将可持续发展元素全面融入场馆管理、能源使用及废物处理等每一环节，切实展现体育园对长远可持续发展的坚定承诺。

近四成废物成功「转废为资源」

赛事期间，回收大使与清洁团队全天候驻守场馆内外，即场收集并协助分拣各类废物，重点回收塑胶等可再生物料，显著提升整体回收效率。纸类及厨余经大型生物分解系统处理，透过加热、搅拌及除菌程序转化为有用的堆肥；塑胶等回收物料则送往回收中心，再造成艺术品或作其他再生用途，为盛事资源注入「第二生命」，全面落实循环经济。同时，园方全面推行「走塑」措施，场内食品容器一律采用可降解物料。今年七榄盛事，近四成废物得以高效回收及妥善处理，显著减少即弃废物量，并有效纾缓堆填区压力。

低碳营运与公众参与并行

在营运层面，体育园透过智慧管理系统，按即时人流及天气数据动态调节空调、通风及照明设备，提升能源使用效益。园区整体规划亦以「畅通易达、步行友善」为原则，并与港铁无缝连接，鼓励球迷采用公共交通或步行往返场地，以实际行动减少碳排放。此外，园内设有大量绿化及多元户外空间，有助改善场地微气候，为观众营造更舒适的活动体验。

除场地营运措施外，体育园亦积极将可持续理念带入社区，透过举办环保工作坊，邀请市民参与再生胶艺术创作，从体验层面加深大众对循环经济及资源再用的认识，进一步扩大绿色盛事的社会影响力。

七榄再次展示盛事经济与环保可并行发展

启德体育园发言人表示，大型体育盛事不只是运动员的竞技舞台，更是推动可持续发展的重要平台。香港国际七人榄球赛再次展示盛事经济与环保可并行发展。启德体育园把可持续发展理念融入每一项盛事，与市民及旅客一同共筑世界级「绿」茵主场。

透过香港国际七人榄球赛这个全球瞩目的舞台，启德体育园以实践证明香港具备举办大型绿色盛事的国际级实力，成功将盛事经济与可持续发展结合，进一步巩固香港「亚洲盛事之都」的地位，并为全球体育盛事开拓更具社会价值与前瞻性的未来。