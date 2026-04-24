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宏福苑听证会｜邓荣华忆述七厦「相当大火」 消防员攻坚宏泰阁14楼救出市民

社会
更新时间：12:39 2026-04-24 HKT
发布时间：12:39 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）将举行第19场听证会。消防处助理处长（新界北）邓荣华忆述宏福苑大火当日情况，指现场七座大楼均「相当大火」（well alight），情况严峻，但在宏泰阁曾有队员不顾底层的大火，把握机会直接攻坚上10楼及14楼救人，并成功救出市民。亦有队员在被大火、浓烟笼罩，被棚架封锁出口的宏昌阁大堂救出3名昏迷人士。

忆述火场严峻形容多座大厦「well alight」

邓荣华作供时忆述，他于大火当日下午16时18分接手指挥，随即向通讯中心汇报，指现场七栋31层高的大楼中，有多座已「相当大火」。他解释，消防员一旦听到「well alight」的字眼，便会意识到是严重火警。他当时立即建立指挥链，委派时任消防处副消防总长（新界北）黄景文负责搜救，并安排陆续到场增援的高级主任担任各大楼的指挥官。在担任总指挥期间，他多次应搜救指挥官黄景文的要求增派搜救队，并强调各大楼指挥官均有弹性，可按情况各自要求增援。

灭火主要策略为「内攻」

邓荣华指，当日灭火主要策略为「内攻」，即逐层推进。各大楼指挥官曾尝试其他方法，「指挥官一直无放弃试用其他不同策略，但均失败告终。他举例，火警初期有队员试图冲入宏昌阁进行紧急疏散撤离，但仅上半层楼便遭遇大火浓烟而无法深入被迫撤退至大堂；其后大量棚架掉落更一度封锁出口，尽管如此，队员仍在15时40分成功于宏昌阁大堂救出3名昏迷人士。另外，宏泰阁亦曾有队员不顾低层大火，把握机会直接攻坚冲上10楼及14楼救人，并成功救出市民。

靠80公斤手提泵泵水上高层

他亦提及，由于大厦消防栓及加压系统停止运作，消防员需使用手提式加压泵（portable pump）辅助，将水压提升，以确保高层楼层能够有效出水。而每个手提式加压泵重约80公斤，消防员需将手提式加压泵徒手搬运上楼，形容「并非轻松的事。」他承认消防栓及加压系统的问题对救援工作有明显影响，但仍属可克服范围。

记者：赵克平、黄子龙

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