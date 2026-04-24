恒大商业新闻奖 星岛集团表现亮眼 评审林健锋高度评价ESG报道废弃茶渣再利用

由香港恒生大学传播学院主办的「第十届商业新闻奖」昨日（23日）公布得奖名单并举行颁奖典礼。星岛新闻集团在文字组别表现亮眼，一举夺得两个奖项殊荣，其中《星岛头条》财经版获得「最佳商业（环境、社会、企业管治）新闻报道奖」文字组银奖；《东周刊》时事组获颁「最佳房地产新闻报道奖」文字组银奖。

《星岛头条》记者罗芊芊以废弃茶渣再利用为主题，凭报道《废弃茶渣制成杯 炒价竟高见3000元 甡物科技创减塑新模式 遥控器也有》，获得「最佳商业（环境、社会、企业管治）新闻报道奖」文字组银奖。该报道讲述由初创企业「甡物科技」开创出减塑低碳的创新模式，令废弃的茶渣摇身一变，可以替代塑胶使用。谈及获奖感受，罗芊芊表示希望借着报道呼吁大众减少浪费、物尽其用，为环保贡献一分力。

获奖报道：废弃茶渣制成杯 炒价竟高见3000元 甡物科技创减塑新模式 遥控器也有

《东周刊》记者何子澄则凭借深度调查报道《住宅宾馆变宿舍 舍监非24小时驻守 内地中小生 留港寄宿欠规管》，荣获「最佳房地产新闻报道奖」文字组银奖。报道揭示了市面上部分住宅宾馆被改作学生宿舍的现象，以及欠缺舍监全天候驻守等安全隐忧，引发社会对在港就读内地中小学生寄宿安全的广泛关注。何子澄亦表示，期望这篇报道能唤起各界对宿舍安全风险的重视，并推动社会进一步探讨是否有必要将学生宿舍纳入法例规管。

获奖报道：住宅宾馆变宿舍 舍监非24小时驻守 内地中小生 留港寄宿欠规管

评审之一的行政会议成员林健锋高度评价《星岛头条》ESG报道，认为内容全面、图文并茂，有效阐述了ESG（环境、社会及企业管治）三大支柱，其介绍的创新商业模式也为业界提供了宝贵参考。评审罗咏晖赞扬《东周刊》记者锲而不舍，以「放蛇」方式亲身接触中介机构并直击多个宿舍，成功揭露未成年寄宿学生被疏于照顾的风险。今届恒大商业新闻奖共收到超过600份参赛作品，数量连续3年创新高。颁奖典礼由商务及经济发展局局长丘应桦担任主礼嘉宾。

