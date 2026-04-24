每日杂志｜由实体到「掌心」 中电服务走向智能管理 注重人性化设计 让客户生活更有温度

香港电力服务的演变，正是社会由传统走向智能化的缩影。由上世纪初以流动服务车走遍社区，方便巿民缴交电费，演进到今日透过一键式智能管理，能即时监测用电及缴费，转变并非一蹴而就。服务香港125年的中电，经历一个世纪逐步将客户服务由实体模式带到市民的「掌心」，令生活更便利。面对科技急速发展，中电强调未来推动创新数码服务，同时注重科技的人性化设计，确保各年龄层客户均能享用可靠而「有温度」的电力服务。

中电客户服务团队凭专业与同理心，125年来紧贴时代提供卓越服务。

回溯早年的香港，交通与通讯极为不便，中电「攀山涉水」服务市民。中电客户体验副总监陈芷茵忆述，「上世纪60年代，前线同事带着重甸甸的收银箱与大量辅币，搭乘舢舨往离岛，逐家逐户抄表记录居民用电量，同时方便居民缴付电费。」

1960年代，中电利用舢舨把收银机运到大澳缴费处。

中电亦派员带着收银机到各乡公所，便利乡民缴交电费，并出动流动服务车穿梭九龙及新界屋邨，成为早期贴近巿民的服务窗口。除了流动服务外，中电亦于多区设立缴费处，为巿民办理开户及其他电力服务。随着电力服务不断发展，中电除提供开户及缴费服务，亦举办烹饪班、节能教育等活动，深化与社区的连系。各区缴费处亦陆续转型为客户服务中心，处理更多元化的客户事宜。

1970至1990年代，中电派出流动服务车到九龙及新界地区收取电费。

随着电话通讯日渐普及，中电于80年代开设热线中心，即时回应客户查询；同一时期，客户帐户资料亦开始由电脑系统处理，电讯与资讯科技的应用，进一步拉近了与客户之间的距离。及至智能手机诞生，中电于2011年推出流动应用程式「中电App」，标志客户服务正式迈向数码化。

中电早在1970年代已使用电脑收费系统，为客户服务数码化踏出第一步。

1980年代电话通讯普及，中电设立客户电话服务中心解答客户查询。

陈芷茵细述「中电App」由诞生至今的转变，由最初提供基本帐单查阅，逐步加入电子缴费功能，到2017年成为全港首个可直接透过缴费灵缴费的应用程式，「其后变得更智能化，配合智能电表，客户可即时查阅每小时用电量、预测用电量，并接收个性化节能建议。」

随着智能手机普及，客户可以用中电App监察用电量、查阅帐单及缴费。

「我们亦引入智能聊天机器人，提供24小时即时查询支援。客户又可在App玩游戏赚取积分，换购节能产品。」陈芷茵指出，至2024年，「中电App」升级为一站式、以客户为本的数码服务平台，客户只需一个电邮地址或手机号码，便可申请电力服务、核对帐单、缴交电费、管理家居用电、电动车充电及购物帐户。

推出「中电 One」一站式平台

除了数码平台，中电客户热线中心近年引入演算法，并结合大数据和人工智能技术，提升运作效率与服务质素。陈芷茵指出，热线中心每日平均处理超过2000个来电，为应对庞大的查询需求，中心利用智能科技分析来电模式及高峰时段，调整人手配置，缩短客户的等候时间。

在中电服务近30年的客户关注经理叶少光，入职时已是热线中心一员，亲身见证科技如何帮到客户。他分享了一个印象深刻的个案，曾有客户因电费突然上升，怀疑电表失准。他为客户安排检验电表，并根据客户每小时的用电数量「抽丝剥茧」，希望找出用电量增加的原因。

中电客户关注经理叶少光称，协助客户精明用电、节能省费，让他对工作感到十分满足。

他指出，有关数据显示客户用电量长期处于高水平，情况并不寻常，「最终发现原来客户家中装修后，热水炉的阀门未关，令热水炉长期处于『煲水』状态，非常耗电。」他提到，每次成功协助客户解决问题，都令团队感到满足和有意义。

客服团队屡获殊荣

中电的卓越客户服务屡获肯定，去年获国际顾问机构IDC颁发未来企业大奖香港区「卓越客户体验特别奖」。团队亦于香港客户中心协会2025年度大奖中囊括30个机构及个人奖项。陈芷茵认为，团队的专业精神与同理心是成功关键。

陈芷茵强调，团队是客户服务的核心所在。她指出，团队一直根据市场变化和客户需求调整服务方式，推出多项新措施，包括应用科技提升服务效率与便利性，并在执行过程中兼顾专业及关怀，回应不同客户群的需要，做到「有温度」的智能化服务，在客户心中建立可靠和信赖。

智能电表辨识用电异常 通知社工揭独居婆婆家中跌倒

科技带来便利，却也为长者筑起无形的门槛。中电利用科技守护长者，同时整合多项支援措施，协助「银发族」跨越「数码鸿沟」。

中电推出「智易生活」计划，定期举办「长者智能手机班」，助银发族跨越「数码鸿沟」。

「守望社群—社区关顾服务」先导计划透过分析智能电表数据，当辨识到长者的用电模式与日常有明显差异时，便会通知社工跟进。陈芷茵分享案例指，系统侦测到一名患有早期认知障碍的80岁独居婆婆，家中用电量突然大幅减少，社工接到通知后发现婆婆原来跌倒被送往医院，随即跟进服务。

中电「智易生活」计划则整合线上线下资源，协助长者使用科技，包括定期举办长者智能手机班，教授使用手机管理用电、进行视像通话及防范网上诈骗，并安排「耆智大使」即场解答长者查询；同时设立「乐龄专线」，同事以耐心的语速和清晰指引，协助长者使用各项电力服务。

陈芷茵总结道，「『智易生活』计划获得香港品质保证局认证，成为全港首间获此认证的能源产业，充分肯定我们在推动长者友善服务的努力和成效。」她指出，中电期望长者在智慧城市发展进程中能够受惠，共享科技带来的便利。

每日杂志组