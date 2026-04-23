香港最新失业率微跌至3.7% 就业不足率跌至1.6% 逾13.6万人失业

根据政府统计处今日（23日）发表的最新劳动人口统计数字，即2026年1月至3月的临时数字，经季节性调整的失业率由2025年12月至2026年2月的3.8%下跌至2026年1月至2月的3.7%。就业不足率亦由2025年12月至2026年2月的1.7%下跌至2026年1月至3月的1.6%。

住宿服务业失业率有较明显跌幅

与2025年12月至2026年2月比较，在2026年1月至3月期间，各行业的失业率（不经季节性调整）变动不一，其中住宿服务业有较明显的跌幅。就业不足率方面，下跌主要见于地基及上盖工程业。

总就业人数由2025年12月至2026年2月的3,663,000人，下跌至2026年1月至3月的3,655,700人，减少约7,300人。同期的总劳动人口亦由3,797,700人下跌至3,792,400人，减少约5,300人。

失业人数（不经季节性调整）由2025年12月至2026年2月的134,700人上升至2026年1月至3月的136,600人，增加约1,900人。同期的就业不足人数则由63,400人下跌至60,100人，减少约3,300人。

劳工及福利局局长孙玉菡表示，香港经济持续增长应会为整体劳动市场提供支持。资料图片

孙玉菡：香港经济持续增长应会为整体劳动市场提供支持

劳工及福利局局长孙玉菡评论最新失业数字时表示，今年1月至3月经季节性调整的失业率较上一个3个月期间，进一步微跌0.1个百分点至3.7%。与此同时，就业不足率亦微跌0.1个百分点至1.6%。同期劳动人口和总就业人数轻微下跌。

他亦称，香港经济持续增长应会为整体劳动市场提供支持。政府会继续密切观察地缘政治局势的发展，并评估对劳工市场的潜在影响。