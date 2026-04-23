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3月消费物价指数按年升1.7% 政府 : 升幅加快涉国际油价因中东战事急升

社会
更新时间：16:43 2026-04-23 HKT
发布时间：16:43 2026-04-23 HKT

政府统计处今日（23日）公布今年3月份的消费物价指数。根据综合消费物价指数，今年3月份整体消费物价与一年前同月比较，上升1.7%，较今年1月份及2月份合计的平均升幅（1.5%）为高。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在今年3月份的按年升幅（即基本通胀率）为1.6%，亦较今年1月份及2月份合计的平均升幅（1.3%）为高。

升幅加快主要是反映国际油价因中东战事而急升

政府发言人表示，3月消费物价通胀略有加快，但维持温和。基本综合消费物价指数按年上升1.6%，高于1月及2月合计的1.3%。升幅加快主要是反映国际油价因中东战事而急升，令各燃料相关项目的价格在当月加快上升。与此同时，其他主要组成项目的价格压力依然大致受控。

政府指3月的消费物价指数升幅加快，主要是反映国际油价因中东战事而急升，令各燃料相关项目的价格在当月加快上升。资料图片
政府指3月的消费物价指数升幅加快，主要是反映国际油价因中东战事而急升，令各燃料相关项目的价格在当月加快上升。资料图片

展望将来，国际油价高企应将在短期内继续逐渐传导至消费物价内的相关项目，最终的影响将取决于中东局势的走向。不过，由于影响价格压力的其他因素仍普遍保持受控，这会有助减轻整体通胀的潜在上升压力。政府已推出短期针对性措施应对最近的燃料价格上升，并会继续密切监察发展。

交通（上升3.9%）、电力、燃气及水（上升3.9%）

在各类综合消费物价指数组成项目中，价格在今年3月份录得按年升幅的类别为杂项服务（上升4.6%）、交通（上升3.9%）、电力、燃气及水（上升3.9%）、杂项物品（上升2.8%）、烟酒（上升2.1%）、基本食品（上升1.2%）、住屋（上升1.0%），以及外出用膳及外卖（上升0.8%）。

交通（上升3.9%）。资料图片
交通（上升3.9%）。资料图片


另一方面，综合消费物价指数在今年3月份录得按年跌幅的类别为耐用物品（下跌2.2%），以及衣履（下跌0.7%）。

今年首季综合消费物价指数较一年前同期上升1.6%，而甲类、乙类及丙类消费物价指数分别上升1.5%、1.6%及1.6%。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，相应升幅则分别为1.4%、1.2%、1.5%及1.5%。

截至今年3月止的12个月，综合消费物价指数较一年前同期平均上升1.4%，甲类、乙类及丙类消费物价指数的相应升幅分别为1.7%、1.3%及1.2%。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，相应升幅则分别为1.2%、1.2%、1.1%及1.1%。

 

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