宏福苑听证会｜何不启动1.5亿紧急警示系统 ? 消防 : 曾考虑 惟因两原因最终作罢

大埔宏福苑火灾独立委员会听证会今日（23日）继续由消防处官员作供。大火当日有不少市民质疑政府为何未有启动耗资1.5亿元的政府紧急警示(EAS)系统。消防处副处长（行动）陈庆勇的供词提到，当时有考虑用政府紧急警示系统，但最终未有使用，原因是公众从未接受过针对EAS的教育。若贸然发出警示，居民可能不分情况立即逃生，而在当时环境下，贸然走出街外可能比留在单位更危险。第二，发出该系统讯息需时约一小时，对当时情况帮助不大。

在危急情况下并非每个人都能正确应对

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃质疑既然火警钟失效、窗户被封，通知居民的唯一工具可能就是EAS，而系统亦可发出具体指示，例如「留在单位封好门」，询问为何因程序而不用，陈庆勇解释，即使讯息简单，在危急情况下并非每个人都能正确应对，否则消防处也毋须投放大量资源进行公众教育。

杜淦堃指，政府会否考虑提升EAS，将来可分区发放讯息，并配合公众教育，让市民知道收到警示时应如何应对。陈庆勇同意未来若使用该系统，必须对讯息内容进行研究，并配合相应的公众教育。

大埔宏福苑火灾独立委员会主席陆启康指，今次事件显示很多事情无法预先准备，认为前线消防人员已尽力而为，杜淦堃查问不使用EAS是一个经过考虑的决定，并非遗忘了该系统。陈庆勇同意。

为何未升至「灾难级」 消防 : 「灾难级」意味甚至需动用解放军

对于外界质疑为何未有将火警由五级升至「灾难级」，陈庆勇解释，「灾难级」通常适用于全港性或多种事故同时发生、所有部门可用资源均已用尽，甚至需要动用解放军等协助的情况，今次消防处内部仍有资源可动用，亦未出现全港多处受影响的局面，因此未有提升至灾难级别。

杜指，是次整个宏福苑救援行动共派出318架次消防车、185架次救护车，共2311人次的消防及救护人员到场，最终有12位消防员受伤，1人不治，行动超过40小时。陈庆勇指今次大火他见过最大规模的消防动员记录之一。被问到消防就长时间的行动有何新措施，陈庆勇提到，一般火警毋须长时间扑灭，也因此无需消防区长「接更」，今次长时间行动中，除了安排消防区长「接更」，也预留了防火组等，非行动组别的消防区长同级别人员支援。另外，亦是首次安排旅游巴接载早上9时交班的消防救护人员直接前往现场「接更」。

记者: 黄子龙 赵克平

摄影: 何健勇