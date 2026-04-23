六合彩︱头奖2000万今晚搅珠 即睇6个最旺号码、最旺投注站！
更新时间：14:42 2026-04-23 HKT
发布时间：14:42 2026-04-23 HKT
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第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。今晚9时15分截止售票。
号码「28」搅出最多
根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为46，搅出12次；6、12、37、44，均搅出11次。
10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺
由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分别是：
1. 屯门市广场赛马会投注站
地址：屯门市广场第3期地段277号地下
中头奖次数：48
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中头奖次数：41
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5. 上环干诺道西赛马会投注站
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6. 观塘广场赛马会投注站
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中头奖次数：37
7. 九龙湾德福赛马会投注站
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9. 上水石湖墟赛马会投注站
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