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六合彩︱头奖2000万今晚搅珠 即睇6个最旺号码、最旺投注站！

社会
更新时间：14:42 2026-04-23 HKT
发布时间：14:42 2026-04-23 HKT

第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。今晚9时15分截止售票。

号码「28」搅出最多

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为46，搅出12次；6、12、37、44，均搅出11次。

第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。资料图片
第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。资料图片

10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分别是：

1. 屯门市广场赛马会投注站

地址：屯门市广场第3期地段277号地下

中头奖次数：48

2. 中环士丹利街赛马会投注站

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47

3. 荃湾青山道赛马会投注站

地址：荃湾青山公路300-350号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4. 尖沙咀汉口道赛马会投注站

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41

5. 上环干诺道西赛马会投注站

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：41

6. 观塘广场赛马会投注站

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 

中头奖次数：37

7. 九龙湾德福赛马会投注站

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦1楼4号舖 

中头奖次数：36

8. 大埔广场赛马会投注站

地址：大埔广场地下商场7号舖 

中头奖次数：35

9. 上水石湖墟赛马会投注站

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 

中头奖次数：35

10. 大埔广褔道赛马会投注站

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 

中头奖次数: 30

 

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