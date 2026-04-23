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小巴上边望14岁女童边自渎 六旬汉认作出有违公德行为 判囚8星期

社会
更新时间：13:54 2026-04-23 HKT
发布时间：13:54 2026-04-23 HKT

64岁无业汉今年3月在港岛区一辆专线小巴上露出下体及自渎，遭车上14岁女童发现及报警。涉案无业汉早前承认1项作出有违公德的行为罪，案情指他被捕及警诫下称因「心瘾起」，故当时看着14岁女事主自渎。主任裁判官张志伟今判处被告监禁8星期。

被告陈达文，承认于在2026年3月14日在一辆47M线绿色专线小巴内，作出下流、猥亵、冒犯、令人厌恶并有违公德的行为，即暴露他的阴茎及自渎。

案情指，被告与14岁女事主X并不相识，当日身穿校服的X登上小巴及坐在最后排，及后她看到坐在前一排的被告露出下体自渎。X告知母亲及后报警，警方翻查闭路电视片段后拘捕被告，他在警诫下称「唔好意思阿Sir，我心瘾起，喺架小巴偷望个女学生打飞机」；被告其后亦在警方认人手续中被认出。

案件编号：ESCC874/2026
法庭记者：王仁昌

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