宏福苑听证会︱消防副处长忆述何伟豪落单过程：队友一直以为随队 料登上宏泰阁25楼方发现无同袍

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（23日）继续举行听证会，期间提及殉职消防队目（追授）何伟豪当日执勤、落单，最终不幸殉职的细节。代表委员会的资深大律师杜淦堃，问到当日殉职消防员何伟豪的情况，目前已知何伟豪是因为帮助轮椅婆婆求生后脱离队伍，及后误入宏泰阁，登上25楼，最终被困在高层。

消防另一同袍同样进入宏泰阁 惟1分钟后极速跑出

杜淦堃在会上展示当日宏泰阁15时16分，即是何伟豪进入后约一分钟，有另一位消防员亦跑入宏泰阁逗留了极短时间，然后又在15时17分跑出来。消防处副处长（行动）陈庆勇同意，当日有其他各区的消防人员支援，而其他区的人员不一定熟悉宏福苑。

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队友于宏昌阁地下执行任务 误以为何伟豪一直随队

杜接着从多个方面探讨当日何伟豪的情况。首先，既然消防员会以队伍形式进入火场，为何同队队员没有发现何伟豪走失。陈庆勇指，当日何伟豪的队伍被指派前往宏昌阁27楼处理求救个案，但是由于宏昌阁入口被堵塞无法入内，改为在外围射水打穿逃生通道，期间有其他消防人员加入灭火，由于情况混乱，队员误以为「齐人」。

其次，是消防处接获何伟豪「mayday」求救后的反应及行动。陈庆勇忆述自己到场时，其实已经发现何伟豪重伤并将其送院抢救，在场了解情况时，由于同一车间的队员均误以为何伟豪一直随队，因此无人能够解释到何为何会落单。

考虑到消防员一般结伴行动，陈庆勇一度担心何伟豪是否跟随别的队员一同上楼救人，加上初时未能确认mayday讯号是由何伟豪发出，因此不能排除其实还有别的消防员与何伟豪一同被困且尚未救出。因此，他当时安排点名，随后亦有一位见习消防队目，确认有关mayday讯息的声音是何伟豪。

分析何伟豪登上25楼原因：指挥站通常设于任务目标下两层

陈庆勇同意，由于当时消防员根本未能进入宏昌阁，因此亦未设立入口指挥站，同意何伟豪是在「未set up好下，同事已经走咗入去。」不过他解释，由于入口指挥站要尽量贴近火场但同时又要确保不受浓烟影响，所以正常情况下不会在地面设立；一般常见的单位火灾中，消防处通常会在火灾单位下两层设立入口指挥站，方便消防员在该处佩戴并启动好呼吸器后，便能够直接到火场搜救。

由于当时何伟豪接获的任务目标是27楼，他可能误以为25楼会有入口指挥站，但很明显最后宏泰阁25楼没有指挥站，亦同时没有任何其他同袍。但亦同样，由于何没有经过入口指挥站，所以呼吸器的电子监测仪等未正常启用。

另外，杜亦展示另一位在大火初期到场的消防员证供显示，除了何伟豪所在的「沙田细抢」车队，「大埔东升降台」车队同样获指派处理宏昌阁27楼个案，并在现场后方设立入口指挥站。陈庆勇表示，多于一队车间队伍获指派处理同一个案实属正常，但同意正常情况下，「沙田细抢」应该前往「大埔东升降台」的指挥站报到，惟今次情况是两支处理同一宗个案的队伍，一队有入口指挥站，一队没有指挥站。